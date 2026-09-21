मराठवाडा

Kannad Congress protest: कन्नड तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा; पीक नुकसानभरपाईसह कर्जमाफीसाठी काँग्रेसचे आंदोलन

Congress Protest In Kannad Seeks Crop Compensation And Loan Waiver: कन्नड तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याची मागणी; शेतकऱ्यांना तातडीने पीक नुकसानभरपाई, अनुदान व कर्जमाफीसाठी काँग्रेसचे धरणे आंदोलन
Congress Protest In Kannad Seeks Dry Drought Status Crop Compensation Loan Waiver And Relief For Farmers Facing Crop Loss

Congress Protest In Kannad Seeks Dry Drought Status Crop Compensation Loan Waiver And Relief For Farmers Facing Crop Loss

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड: तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना तातडीने पीक नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच संपूर्ण कर्जमाफी करावी, या मागण्यांसाठी काँग्रेसच्या वतीने रविवारी (ता. २१) शहरातील पिशोर नाका येथे एका तास निदर्शने करण्यात आली. माजी आमदार नामदेवराव पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात कार्यकर्त्यांनी शासनाविरोधात घोषणाबाजी केली.

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