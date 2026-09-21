Kannad Congress protest: कन्नड तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा; पीक नुकसानभरपाईसह कर्जमाफीसाठी काँग्रेसचे आंदोलन

कन्नड: तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना तातडीने पीक नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच संपूर्ण कर्जमाफी करावी, या मागण्यांसाठी काँग्रेसच्या वतीने रविवारी (ता. २१) शहरातील पिशोर नाका येथे एका तास निदर्शने करण्यात आली. माजी आमदार नामदेवराव पवार यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात कार्यकर्त्यांनी शासनाविरोधात घोषणाबाजी केली..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.कन्नड तालुक्यात पावसाने ओढ दिल्याने खरीप पिके संकटात आली असून, शेतकरी अडचणीत सापडल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. तालुका कोरडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नियमानुसार तातडीने पीक नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट ६० हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली..शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी तातडीने करावी, २०२४ मधील थकीत अनुदान व पीकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू कराव्यात आणि नागरिकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. याशिवाय साखर, खाद्यतेल, गॅस व मसाल्यांच्या पदार्थांच्या वाढलेल्या किमती कमी करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा काँग्रेसच्या वतीने देण्यात आला. या वेळी तालुका अध्यक्ष गणेश शिंदे, नगरसेवक अब्दुल जावेद अब्दुल वाहेद, नगरसेवक अयाज शहा, महिला आघाडीच्या तालुका अध्यक्ष सुमित्रा आव्हाळे, प्रकाश बारगळ, बाबासाहेब मुरकुंडे, लक्ष्मण काळे, प्रकाश बोरसे, अब्दुल याकुब, भागीनाथ इघे, प्रभाकर काकडे, बाबासाहेब पवार, विलास बोडखे यांच्यासह काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.