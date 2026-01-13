Kannad Crime : सकाळी शेताकडे गेले अन् परतलेच नाहीत; जामडी येथे माजी सरपंचाच्या मुलाची धारदार शस्त्राने निर्घृण हत्या!

कन्नड : तालुक्यातील जामडी (घाट) येथे माजी सरपंचाच्या मुलाची धारदार शस्त्राने हत्या झाल्याची खळबळजनक घटना मंगळवारी (ता. १३) रोजी सकाळी साडे आठ वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली. राजू रामचंद्र पवार (वय ४५) असे हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, राजू पवार हे सकाळी शेताकडे फेरफटका मारण्यासाठी गेले होते. मात्र, ते घरी न परतल्याने घरातील मंडळींनी त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला; परंतु त्यांनी फोन उचलला नाही. .त्यामुळे कुटुंबातील काही सदस्य शेताच्या दिशेने जात असताना, वनविभागाच्या हद्दीतील क्षेत्रात राजू पवार मृत अवस्थेत आढळून आले. या घटनेची माहिती मिळताच कन्नड ग्रामीण पोलिसांना कळविण्यात आले. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रामचंद्र पवार, धीरज चव्हाण हे फौजफाट्यासह घटनास्थळी दाखल झाले..Kannad Municipal Council : कन्नडमध्ये रंजना राठोड उपनगराध्यक्षपदी, तर संतोष कोल्हे यांची स्वीकृत सदस्यपदी निवड!.राजू पवार यांचे कुटुंब गेल्या पंधरा वर्षांपासून गावातील राजकारणात सक्रिय आहे. पाच वर्षांपूर्वी रामचंद्र पवार हे गावाचे सरपंच होते. सध्या त्यांच्या काकू रेणुका कैलास पवार या विद्यमान सरपंच आहेत. राजू पवार हे आपल्या वडिलांचे तसेच विद्यमान सरपंच असलेल्या काकूंचे बहुतांश शासकीय कामकाज पाहत होते. या पार्श्वभूमीवर ही हत्या राजकीय वैमनस्यातून झाली असावी, असा प्राथमिक अंदाज नागरिकांसह पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.