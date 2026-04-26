Farmer Endlife : कर्जबाजारीपणाला कंटाळून सासेगाव येथील ५० वर्षीय शेतकऱ्याची गळफास घेऊन जीवनयात्रा संपवली.

कन्नड : तालुक्यातील सासेगाव येथील एका ५० वर्षीय शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणाला कंटाळून औराळा-मनुर रोडलगत असलेल्या विटा शिवारात चिकूच्या झाडाला गळफास घेऊन आपली जीवनयात्रा संपवली. संजय पुंडलिक घुगे (वय ५०) असे मृत शेतकऱ्याचे नाव असून, ही दुर्दैवी घटना रविवारी (ता. २६) सकाळी साडेसहा वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली. नातेवाईकांनी दिलेली अधिक माहिती अशी किं, संजय घुगे यांच्याकडे पाच एकर शेती आहे. मागील खरीप हंगामात पेरणी आणि लागवडीसाठी त्यांनी बियाणे व खतांच्या खरेदीसाठी काही लोकांकडून हातउसणे, तर काहींकडून व्याजाने पैसे घेतले होते. .यंदा पीक चांगले येईल आणि त्यातून मिळालेल्या उत्पन्नातून घराचे काम व शेतीसाठी घेतलेली देणी फेडता येतील, अशी त्यांना आशा होती. मात्र, शेतीमालाचे भाव सातत्याने कोसळत असल्याने कर्जाची परतफेड कशी करायची, याच विवंचनेत ते गेल्या काही दिवसांपासून होते. आत्महत्या करण्यापूर्वी संजय घुगे आपल्या लेकीकडे आणि बहिणीकडे गेले होते. शनिवारी रात्री उशिरापर्यंत घरच्यांनी त्यांच्याशी भ्रमणध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. .रविवारी सकाळी 'मॉर्निंग वॉक'साठी जाणाऱ्या नागरिकांना विटा शिवारातील एका चिकूच्या बागेत संजय यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत दिसून आला. ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत त्यांना औराळा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रतीक्षा राजपूत यांनी त्यांना तपासून मृत घोषित केले. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. .संजय घुगे यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा आणि दोन विवाहित मुली असा परिवार आहे. घरातील कर्त्या पुरुषाने अशा प्रकारे टोकाचे पाऊल उचलल्याने सासेगाव परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी देवगाव रंगारी पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद करण्यात आली असून, सहायक पोलीस निरीक्षक संदीप राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली बीट जमादार वाल्मीक कांबळे पुढील तपास करत आहेत.