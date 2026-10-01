मराठवाडा

Kannad Farmer: कर्जबाजारीपणा, नापिकीच्या विवंचनेत शेतकऱ्याने जीवन संपवले; कन्नड तालुक्यातील पिशोर येथील घटना

Kannad Farmer Dies By endlife Amid Debt And Crop Failure: कर्जबाजारीपणा आणि नापिकीच्या संकटात शेतकऱ्याची आत्महत्या; प्रशासनाच्या कार्यवाहीवर प्रश्नचिन्ह
Kannad Farmer endlife News 40 Year Old Farmer Dies By Suicide Amid Debt Burden And Crop Loss In Pishor Village

Kannad Farmer endlifeNews 40 Year Old Farmer Dies By Suicide Amid Debt Burden And Crop Loss In Pishor Village

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड: तालुक्यातील पिशोर (दिगर) येथे कर्जबाजारीपणा व नापिकीच्या विवंचनेतून एका ४० वर्षीय शेतकऱ्याने शेतातील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी (ता. ३०) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. सुभाष सदाशिव राऊत असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे.

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