Kannad Farmer: कर्जबाजारीपणा, नापिकीच्या विवंचनेत शेतकऱ्याने जीवन संपवले; कन्नड तालुक्यातील पिशोर येथील घटना

कन्नड: तालुक्यातील पिशोर (दिगर) येथे कर्जबाजारीपणा व नापिकीच्या विवंचनेतून एका ४० वर्षीय शेतकऱ्याने शेतातील झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी (ता. ३०) सायंकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. सुभाष सदाशिव राऊत असे मृत शेतकऱ्याचे नाव आहे..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.नातेवाइकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राऊत यांची पिशोर (दिगर) शिवारातील गट क्रमांक २४ मध्ये एक एकर शेती आहे. याच शेतीच्या उत्पन्नातून ते कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होते. मात्र, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले होते. .त्यातच कर्जाचा भार वाढल्याने ते विवंचनेत असल्याचे नातेवाइकांनी सांगितले. बुधवारी त्यांनी शेतातील झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविले. राऊत यांच्या पश्चात पत्नी व दोन लहान मुले असा परिवार आहे..Yavatmal DCC Election: डीसीसी'च्या रणधुमाळीत ‘बिनविरोध’चा डाव! खासदार संजय देशमुख बिनविरोध; पुसद तालुका गटही बिनविरोध .नुकसानभरपाईसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा’या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार हर्षवर्धन जाधव यांनी प्रशासनाच्या कार्यवाहीवर प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणाले, ‘‘जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून विविध शासकीय विभागांना वितरित झालेल्या निधीपैकी काही निधी नुकसानभरपाईसाठी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी केली होती. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गरज पडल्यास त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे सांगितले होते. त्या अनुषंगाने छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र, कार्यवाही न झाल्याने पिशोर येथील शेतकऱ्याला जीव गमवावा लागला. आणखी किती शेतकरी दगावल्यानंतर प्रशासन जागे होणार?’’— हर्षवर्धन जाधव, (माजी आमदार, कन्नड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.