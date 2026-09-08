Maratha Reservation: कन्नडमध्ये मराठा समाजाचे जलसमाधी आंदोलन; अंबाडी धरणात उतरून आरक्षणासाठी घोषणाबाजी

कन्नड: मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी कन्नड शहरालगतच्या अंबाडी धरणात मराठा समाज बांधवांनी मंगळवारी (ता. ८) सुमारे एक तास पाण्यात उतरून ‘जलसमाधी आंदोलन’ केले. यावेळी आंदोलकांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्य सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...आंदोलनामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली. आंदोलक धरणाच्या पाण्यात उतरल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल व पोलिस प्रशासनाने घटनास्थळी धाव घेतली. आंदोलकांच्या मागण्या तातडीने राज्य सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचे तोंडी आश्वासन प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आले. .त्यानंतर आंदोलक पाण्याबाहेर आले आणि आंदोलन मागे घेण्यात आले. या आंदोलनात विजय भोसले, मनोज देशमुख, संतोष निळ, भाऊसाहेब परांडे, राजू मोहिते, राजेंद्र चव्हाण, दत्तू कोरडे यांच्यासह मराठा समाज बांधव सहभागी झाले होते..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.दरम्यान, आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी कन्नड पोलिस ठाण्याच्या पोलिस निरीक्षक आरती पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली धरण परिसरात बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सतीश दिंडे, संजय आटोळे, दिनेश खेडेकर, सागर सुलाने यांच्यासह पोलिस अधिकारी व कर्मचारी बंदोबस्तात सहभागी झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.