मराठवाडा

Kannad Election Deposit : कन्नड नगरपरिषद निवडणूक; ३० उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त; नगराध्यक्षासह अपक्षाचा फटका!

Deposit Forfeited : कन्नड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत एकूण ३१ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले असून यात नगराध्यक्षासह विविध पक्षीय आणि अपक्ष उमेदवारांचा समावेश आहे. विजयी नसलेल्या उमेदवारांना एकूण वैध मतांच्या १/८ पेक्षा कमी मते मिळाल्यामुळे डिपॉझिट जप्त करण्यात आले
Candidates Whose Deposits Were Forfeited

Candidates Whose Deposits Were Forfeited

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

संतोष निकम

कन्नड : कन्नड नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी ४ तर नगरसेवक पदासाठी ९२ उमेदवारी अर्ज निवडणूक विभागाकडे दाखल झाले होते. यापैकी नगराध्यक्ष पदासाठीच्या एका उमेदवारासह विविध पक्षांच्या एकूण ३१ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. डिपॉझिट जप्त झालेल्यांमध्ये शिवसेना ६, काँग्रेस ६, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष ५, अपक्ष १०, एमआयएम २, तर शरदचंद्र पवार पक्षाच्या १ उमेदवाराचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Marathwada
political
election
Kannad
Election Commission

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com