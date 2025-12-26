Kannad Election Deposit : कन्नड नगरपरिषद निवडणूक; ३० उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त; नगराध्यक्षासह अपक्षाचा फटका!

संतोष निकमकन्नड : कन्नड नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नगराध्यक्ष पदासाठी ४ तर नगरसेवक पदासाठी ९२ उमेदवारी अर्ज निवडणूक विभागाकडे दाखल झाले होते. यापैकी नगराध्यक्ष पदासाठीच्या एका उमेदवारासह विविध पक्षांच्या एकूण ३१ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले आहे. डिपॉझिट जप्त झालेल्यांमध्ये शिवसेना ६, काँग्रेस ६, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष ५, अपक्ष १०, एमआयएम २, तर शरदचंद्र पवार पक्षाच्या १ उमेदवाराचा समावेश आहे..राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने २० जागांवर निवडणूक लढवली होती. यापैकी १२ नगरसेवक निवडून आले असून पराभूत उमेदवारांनीही डिपॉझिट वाचवले. भाजपने ५ जागांवर निवडणूक लढवली असून त्यापैकी ३ जागांवर विजय मिळवला. काँग्रेस पक्षाचे नगराध्यक्षासह ६ नगरसेवक निवडून आले असले, तरी पक्षाच्या ६ उमेदवारांचे डिपॉझिट मात्र जप्त झाले. शिवसेना पक्षाच्या उमेदवारांसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री गुलाबराव पाटील, पालकमंत्री संजय शिरसाठ यांच्या सभा झाल्या. तसेच आमदार संजना जाधव यांनी शहरातील प्रत्येक प्रभागात जोमाने प्रचार केला. मात्र, १७ उमेदवारांपैकी केवळ ३ नगरसेवक निवडून आले, तर ६ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले..भिवंडीत रणधुमाळी सुरू.डिपॉझिट जप्त झालेले उमेदवार-नगराध्यक्ष पदासाठी : सलामाबी चाँद (अपक्ष)काँग्रेस :संगिता गव्हाणे, संदीप उजागरे, पंचफुला दाभाडे, सुरेश अनावडे, उषा काचोळे, ज्योती बिरारे.शिवसेना :अजय देशमुख, अनिता लाडे, रुपाली बारगळ, सतीश गवळी, जिजाबाई जाधव, नंदकुमार शिरसे..उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष :केतन त्रिभुवन, तौफीक शेख, संतोष पवार, संदीप सेठी, संदीप विजयकुमार सेठी.एमआयएम :शेख मुस्तकीन, शेख रिजवाना.शरदचंद्र पवार पक्ष :शेख सदिया.अपक्ष :चिक्से शामलाल, आनंद इंगळे, सय्यद इसाक, कुरेशी हुसेन, रंगरेज मोहसीन, पठाण सदियाबेगम, शेख विखार, पठाण सदियाबानो, अब्दुल जियाउलहक, प्रकाश शिरसे..उमेदवाराला वैध मतांच्या १/८ पेक्षा अधिक मते आवश्यकउमेदवार पराभूत झाल्यास आणि त्याला एकूण वैध मतांच्या १/८ पेक्षा कमी मते मिळाल्यास अनामत रक्कम जप्त केली जाते. महाराष्ट्र नगरपालिका निवडणूक नियम १९६६ मधील नियम १४ (४) नुसार ही कारवाई करण्यात येते.— एकनाथ बंगाळे, (निवडणूक निर्णय अधिकारी, कन्नड).Pune Election : तीन दिवसांत ६७२ अर्ज नेले; नगर रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयात उमेदवारांची गर्दी; मात्र प्रत्यक्षात फक्त एक अर्ज दाखल!.पात्र उमेदवारांना अनामत परत दिली जाणारअनुसूचित जाती-जमाती व आरक्षित जागांसाठी १००० रुपये, तर सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी २,००० रुपये इतकी अनामत रक्कम होती. ज्या उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झालेले नाही, त्यांना ही रक्कम नगरपरिषदेमार्फत परत दिली जाईल.— रविंद्र लांडे, मुख्याधिकारी, कन्नड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.