Kannad Rainfall: दीड महिन्यापासून पावसाची दडी; कन्नडमध्ये मका, सोयाबीन, कपाशी कोमेजली, शेतकरी संकटात

-संतोष निकमकन्नड: "दीड महिन्यापासून पाऊस नाही. मकाला कणसे नाहीत. जनावरांच्या खाण्यायोग्यही चारा राहिलेला नाही. कपडे ओले होतील एवढाच पाऊस पडतोय..." शिरजगाव येथील शेतकरी अशोक काळे सांगत होते. त्यांच्या शेतातील ही स्थिती कन्नड तालुक्यातील पावसाअभावी खरीप पिकांची अवस्था स्पष्ट करणारी आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.तालुक्यातील नऊ महसुली मंडळांत गेल्या दीड महिन्यापासून समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. सुरुवातीच्या तुरळक पावसाच्या आधारावर तग धरून असलेली खरीपातील मका, सोयाबीन आणि कपाशीची पिके आता कोमेजू लागली आहेत. अनेक ठिकाणी मक्याची वाढ खुंटली असून कणसे बारीक पडली आहेत. कणसांत दाणे भरण्याच्या अवस्थेतच पावसाने दडी मारल्याने उत्पादनावर परिणाम होण्याची चिंता शेतकरी व्यक्त करीत आहेत..तालुक्यातील धरणे व लघु प्रकल्पांच्या जलसाठ्यातही समाधानकारक वाढ झालेली नाही. त्यामुळे खरीप पिकांसोबतच आगामी रब्बी हंगामाच्या नियोजनाचीही चिंता वाढली आहे. रस्त्याच्या कडेला काही ठिकाणी हिरवीगार शेती दिसत असली, तरी प्रत्यक्ष बांधावर गेल्यानंतर पिकांची वाढ खुंटल्याचे आणि ओलाव्याअभावी पिकांवर ताण आल्याचे चित्र दिसत आहे. आता पाऊस झाला तरी नुकसान झालेल्या पिकांना कितपत उभारी मिळेल, हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे..“कपाशीला फुल-पात्या आल्या; पण पाऊस नसल्याने गळत आहेत.""जूनमध्ये पाऊस उशिरा झाला म्हणून मका उशिराने पेरला. त्यानंतर हळूहळू पाऊस कमी होत गेला. दीड महिन्यापासून तर पूर्णपणे उघडीप आहे. कपाशीला फुल-पात्या आल्या; मात्र पाऊस नसल्याने त्या गळून पडत आहेत."- कारभारी दौलत पवार, शेतकरी, चापानेर."रस्त्यावरून हिरवे दिसते; पण शेतात गेल्यावर परिस्थिती वेगळी.""पिकांची वाढ पूर्णपणे खुंटली आहे. मक्याची कणसे बारीक असून त्यात दाणे भरलेले नाहीत. कपाशी गुडघ्याएवढीही वाढलेली नाही. पात्या गळत आहेत. त्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होणार आहे."- बापू नलावडे, शेतकरी, कानडगाव."अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात नव्हे, बांधावर येऊन परिस्थिती पाहावी.""दुष्काळासंदर्भात यादी जाहीर करण्यापूर्वी शासनाने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या थेट बांधावर पाठवावे. कार्यालयात बसून परिस्थिती कशी समजणार? अधिकारी बांधावर आले तर खरी परिस्थिती त्यांच्या लक्षात येईल."- अर्जुन हिरवडे, शेतकरी, शिरजापूर.प्रकल्पनिहाय जलसाठामध्यम प्रकल्प :अंबाडी - १०.३४ टक्केपूर्णा-नेवपूर - ७६.७७ टक्केशिवना-टाकळी ३३.६२ टक्केअंजना-पळशी ४५.४१ टक्के.लघु लघु सातकुंड - २१.०३ टक्केगौताळा ३.१७ टक्केगणेशपूर - १.४९ टक्केवाघदरा - २९.३६ टक्केवडोद ९४.७५ टक्केमुंगसापूर ० टक्केनिंभोरा - ७४.३१ टक्केआंबा ७.८६ टक्केसिरजराव - ४.१६ टक्केवडनेर - ३२.२८ टक्केरीठी मोहर्डा - २.२६ टक्केकुंजखेडा - ६.४४ टक्केमाटेगाव ९२.२१ टक्केआठेरगाव-खेडा - ० टक्केदेवपुडी - २.५५ टक्केडोंगरगाव के.टी. - ० टक्केदेवगाव-रंगारी - ३९.३४ टक्केखारी-खामगाव - १०.४१ टक्केचापानेर - ० टक्केऔराळा - ० टक्केकोळवाडी ० टक्के.Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...मंडळनिहाय पावसाची आकडेवारीमहसूल मंडळपाऊस (मिमी.)कन्नड : २४.५चापानेर : २८.५देवगाव-रंगारी : १९.७चिकलठाण : ३१.६पिशोर : २६.८नाचनवेल : ६१.४चिंचोली लिंबाजी : ४१.७करजंखेड : ५७.१नागद : ९.३तालुका एकूण३३.४ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.