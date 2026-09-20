Marathwada Dushkal: दीड महिन्यांपासून पावसाची दडी; मका, सोयाबीन, कपाशी सुकली, पिके वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड

कन्नड: तालुक्यात गेल्या दीड महिन्यापासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिके सुकू लागली आहेत. पावसातील प्रदीर्घ खंडामुळे शेतांमधील मका, सोयाबीन, कपाशी यांसह इतर पिकांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे. पिके माना टाकू लागल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असून, उरलेली पिके वाचविण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.ज्या शेतकऱ्यांकडे विहीर किंवा कूपनलिकेची काही प्रमाणात सोय आहे, ते उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करत आहेत. तुषार सिंचनाच्या (स्प्रिंकलर) माध्यमातून पिकांच्या मुळाशी पाणी पोचवून पिकांना जीवदान देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, भूजलपातळी आणि उपलब्ध पाणीसाठा मर्यादित असल्याने ही कसरत किती दिवस सुरू ठेवता येईल, याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे..पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी मोठ्या खर्चाने उभी केलेली खरीप पिके वाचविण्यासाठी आता पदरमोड सुरू केली आहे. डिझेल, वीज, सिंचन साहित्य आणि मजुरीचा अतिरिक्त खर्च सहन करून शेतकरी पाण्याची व्यवस्था करीत आहेत. मात्र, पुढील काही दिवसांत दमदार पाऊस न झाल्यास पिकांचे मोठे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त होत आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...पावसाची प्रतीक्षा कायम दीड महिन्यापासून पावसाचा खंड पडल्याने जमिनीतील ओलावा झपाट्याने कमी झाला आहे. त्यामुळे पिकांची वाढ खुंटली असून अनेक ठिकाणी पाने वाळण्यास सुरुवात झाली आहे. आकाशाकडे डोळे लावून बसलेल्या शेतकऱ्यांना आता दमदार परतीच्या पावसाची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.