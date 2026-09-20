मराठवाडा

Marathwada Dushkal: दीड महिन्यांपासून पावसाची दडी; मका, सोयाबीन, कपाशी सुकली, पिके वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड

Rain Break Leaves Maize Soybean And Cotton Crops In Crisis: दीड महिन्यांच्या पावसाळ्या खंडामुळे खरीप पिके वाळण्याच्या मार्गावर; मका, सोयाबीन, कपाशी वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांची तुषार सिंचनासह जीवापाड धडपड
Kannad Kharif Crop Crisis Prolonged Rain Break Dries Maize Soybean And Cotton As Farmers Wait For Heavy Rain

Kannad Kharif Crop Crisis Prolonged Rain Break Dries Maize Soybean And Cotton As Farmers Wait For Heavy Rain

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड: तालुक्यात गेल्या दीड महिन्यापासून पावसाने दडी मारल्याने खरीप पिके सुकू लागली आहेत. पावसातील प्रदीर्घ खंडामुळे शेतांमधील मका, सोयाबीन, कपाशी यांसह इतर पिकांची अवस्था चिंताजनक झाली आहे. पिके माना टाकू लागल्याने शेतकरी हवालदिल झाले असून, उरलेली पिके वाचविण्यासाठी त्यांची धडपड सुरू आहे.

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