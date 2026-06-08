मराठवाडा

Illegal Sand Mining : चिखलठाणमध्ये अवैध वाळू उपसा धाडीत ६८.९० लाखांचा मुद्देमाल जप्त; पाच जणांवर गुन्हा

चिखलठाणमध्ये अवैध वाळू उपसा करताना टोळी रंगेहात; जेसीबी, ट्रॅक्टर, मोबाईलसह ६८.९० लाखांचा मुद्देमाल जप्त, पाच जणांविरुद्ध गुन्हा
Midnight Raid: Kannada Rural Police Bust Illicit Sand Mining Racket at Chikhalthan Shivar

Midnight Raid: Kannada Rural Police Bust Illicit Sand Mining Racket at Chikhalthan Shivar

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड : तालुक्यातील चिखलठाण शिवारात गांधेरी नदी पात्रातून विनापरवाना व बेकायदेशीरपणे वाळूचा उपसा करून चोरटी वाहतूक करणाऱ्या टोळीवर कन्नड ग्रामीण पोलिसांनी सोमवारी (ता. ८) मध्यरात्रीच्या सुमारास धडक कारवाई केली. या छाप्यात पोलिसांनी तीन ट्रॅक्टर, एक जेसीबी आणि दोन मोबाईल फोनसह तब्बल ६८ लाख ९० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. या प्रकरणी पाच जणांवर गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

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