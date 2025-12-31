मराठवाडा

Kannad Farmers Protest : मका नोंदणी होऊन महिना उलटला तरी खरेदी नाही; शेतकऱ्यांचा १२ जानेवारीपासून धरणे आंदोलनाचा इशारा!

Maize Procurement : मका नोंदणी पूर्ण होऊनही खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने कन्नड तालुक्यातील शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप न केल्यास १२ जानेवारीपासून धरणे आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
Delay in Government Maize Procurement Raises Farmer Concerns

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संतोष निकम

कन्नड : कन्नड तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मका पिकाची शासकीय खरेदी सुरू होण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. मका खरेदीसाठीची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊन तब्बल एक महिना उलटला असतानाही अद्याप शासकीय मका खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे पणन महासंघाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून शेतकरी अडचणीत सापडला आहे.

