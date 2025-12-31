Kannad Farmers Protest : मका नोंदणी होऊन महिना उलटला तरी खरेदी नाही; शेतकऱ्यांचा १२ जानेवारीपासून धरणे आंदोलनाचा इशारा!

संतोष निकमकन्नड : कन्नड तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मका पिकाची शासकीय खरेदी सुरू होण्यात होत असलेल्या विलंबामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. मका खरेदीसाठीची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊन तब्बल एक महिना उलटला असतानाही अद्याप शासकीय मका खरेदी केंद्र सुरू झालेले नाही. त्यामुळे पणन महासंघाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असून शेतकरी अडचणीत सापडला आहे..नोंदणी संपल्यानंतर तात्काळ खरेदी केंद्र सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात खरेदीला विलंब होत असल्याने शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांकडे मका विक्री करावी लागत आहे. परिणामी, पडेल त्या भावाने मका विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली असून त्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी कृषी सेवा केंद्रांकडून उधारीवर बियाणे व खते घेतलेली असल्याने त्यांच्यावर कर्जाचा ताण वाढत आहे..Marathwada News : कन्नडमध्ये मकाच्या हमीभाव नोंदणीला मोठी दिरंगाई; सहापैकी फक्त दोनच केंद्रे सुरू!.दरम्यान, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. खरेदी केंद्र सुरू न होणे आणि अनुदानाचा विलंब यामुळे शेतकऱ्यांचा संयम सुटत चालला आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून मका खरेदी केंद्र सुरू करावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.."येत्या दहा दिवसांत मका खरेदी केंद्र तात्काळ सुरू करण्यात यावे तसेच अतिवृष्टी अनुदानापासून वंचित शेतकऱ्यांना दहा दिवसांच्या आत अनुदान वितरित करावे. अन्यथा अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने १२ जानेवारीपासून तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येईल. -डॉ. अण्णासाहेब शिंदे (माजी अध्यक्ष, जिल्हा परिषद).नगरपालिका, महानगरपालिका या निवडणुकीमुळे जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्यासह इतर शासकीय कर्मचारी व्यस्त असल्यामुळे ख-या अर्थाने मका खरेदी विलंब झाला. परंतु आता मका साठवणूकीसाठी गोडाऊन घेतले आहेत. येत्या दोन तीन दिवसांत खरेदी केंद्र सुरु होतील. - - - -पाडुरंग घुगे (संचालक, महाराष्ट्र राज्य फेडरेशन).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.