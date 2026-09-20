मराठवाडा

Kannad Teacher Credit Society: आमसभेत आर्थिक अनियमिततेचे आरोप; चर्चा सुरू असतानाच राष्ट्रगीताने सभा गुंडाळल्याचा दावा

Kannad Credit Society AGM Faces Financial Irregularity Allegations: कन्नड शिक्षक पतसंस्थेच्या आमसभेत आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवरून गोंधळ; समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याचा दावा करत राष्ट्रगीत वाजवून सभा तडकाफडकी गुंडाळल्याचा आरोप
Kannad Teacher Credit Society AGM Witnesses Dispute Over Financial Questions Members Allege Meeting Ended Abruptly

Kannad Teacher Credit Society AGM Witnesses Dispute Over Financial Questions Members Allege Meeting Ended Abruptly

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कन्नड: शहरातील पिशोर रोडवरील कन्नड शिक्षक पतसंस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे (आमसभा) रविवारी (ता. २०) आयोजन करण्यात आले होते. सभेत सभासदांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना चेअरमन, सचिव व संचालक मंडळाकडून समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नसल्याचा आरोप काही सभासदांनी केला. त्यामुळे चर्चा सुरू असतानाच आमसभा तडकाफडकी गुंडाळण्यात आल्याचा दावाही सभासदांनी केला.

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