Kannad Teacher Credit Society: आमसभेत आर्थिक अनियमिततेचे आरोप; चर्चा सुरू असतानाच राष्ट्रगीताने सभा गुंडाळल्याचा दावा

कन्नड: शहरातील पिशोर रोडवरील कन्नड शिक्षक पतसंस्थेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेचे (आमसभा) रविवारी (ता. २०) आयोजन करण्यात आले होते. सभेत सभासदांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना चेअरमन, सचिव व संचालक मंडळाकडून समाधानकारक उत्तरे देण्यात आली नसल्याचा आरोप काही सभासदांनी केला. त्यामुळे चर्चा सुरू असतानाच आमसभा तडकाफडकी गुंडाळण्यात आल्याचा दावाही सभासदांनी केला..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.सभेतील आर्थिक लेखाजोखा व कथित अनियमिततेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावरून सभागृहात काही काळ वादाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सभासदांनी सांगितले. काही संचालक सभासदांच्या अंगावर धावून आल्याचा, तसेच वैयक्तिक टीका-टिप्पणी करीत अरेरावीची भाषा वापरल्याचा आरोपही करण्यात आला. .दरम्यान, सभासदांनी सभा पुढे सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला. मात्र, चर्चा सुरू असतानाच अचानक राष्ट्रगीत सुरू करून सभा गुंडाळण्यात आल्याचा आरोप सभासदांनी केला. आमसभेच्या विषयपत्रिकेत नसलेल्या विषयांवरही चर्चा करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे दिपक पवार यांनी सांगितले..आमसभेने मंजुरी न दिलेल्या काही योजनांबाबत ठराव घेण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोपही दिलीप मगर, विनोद मोरे, सुनिल पवार, दत्तात्रय पवार, जे.डी. देवरे, योगेश मुळे, वाय.आर. काळे, एन.ए.पाटील, एस.एस. गावित, तुकाराम मनगटे यांच्या सहा अनेक सभासदांनी केला. .तसेच संस्थेच्या कारभारात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा दावा करीत सभासदांनी संचालक मंडळाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. आमसभा संपल्यानंतर काही सभासदांनी घोषणाबाजी करीत संचालक मंडळाचा निषेध केला. यामुळे पतसंस्थेचा परिसर काही काळ घोषणांनी दुमदुमून गेला. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...नियमानुसार सर्व विषयावर चर्चा झाली. आम्ही सर्व सभासदांच्या सर्व प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे दिली. काही लोकांच्या डोक्यात सहा सात महिन्यात निवडणूक असल्यामुळे जे विषय विषय पत्रिकेत नव्हत अशा विषयावरती बळजबरी चर्चा करत होते. कोणत्याही आर्थिक विषयावरती त्यांनी चर्चा केली नाही. आमसभेच्या विषयावर आरोप करणा-या पैकी कोणीही बोलले नाही. त्यांचे सर्व अवातंर विषय होते. त्या विषयाचा आणि आमसभेचा काही एक सबंध नव्हता. मोठ्याने बोलणे, अरे रावी करणे या घटना फक्त त्यांनी केल्या.विनोद पवार, चेअरमन, शिक्षक पतसंस्था, कन्नड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.