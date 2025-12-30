Kannad Minor Boys Missing : शाळेत जातो म्हणत घराबाहेर पडले; कन्नडमधील तीन अल्पवयीन मुले रहस्यमयरीत्या बेपत्ता!

कन्नड : कन्नड शहरातील तीन अल्पवयीन मुले शाळेत जात असल्याचे सांगून घरातून निघून गेल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत घरी न परतल्याने त्या तिघांचा रहस्यमयरीत्या बेपत्ता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार सोमवारी (ता.२९) रोजी उघडकीस आला. या घटनेमुळे शहरातील पालकांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी कन्नड शहर पोलीस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध फूस लावून पळवून नेल्या प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..याबाबत गणेश दगडू खडेकर यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार, त्यांचा मुलगा यश गणेश खडेकर (वय १६) हा सोमवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास शाळेत जात असल्याचे सांगून घरातून निघून गेला होता. सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास शाळेतील शिक्षक वाळुंजे यांनी यशच्या आईशी संपर्क साधून यश खडेकर, सुदर्शन अर्जुन राठोड व सार्थक निवृत्ती निर्मळ हे तिन्ही विद्यार्थी शाळेत अनुपस्थित असल्याची माहिती दिली व पालकांना शाळेत बोलावून घेतले..शाळेत चौकशी केली असता, अर्नव सुरेश बोर्डे याने या तिघांनी मुंबईला पैसे कमविण्यासाठी जाण्याबाबत चर्चा केल्याचे शिक्षकांना सांगितल्याचे समोर आले. त्यानंतर पालकांनी नातेवाईक व ओळखीच्या सर्व ठिकाणी शोध घेतला; मात्र तीनही मुले मिळून आली नाहीत. दरम्यान, कोणीतरी अज्ञात व्यक्तीने या तीन अल्पवयीन मुलांना फूस लावून पळवून नेल्याचा संशय पालकांनी व्यक्त केला आहे. .या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, तिन्ही मुले कल्याण येथे असल्याचा सुगावा लागला आहे. त्यानुसार सहायक पोलीस निरीक्षक कुणाल सूर्यवंशी व पोलीस विजय चौधरी हे तातडीने कल्याण येथे रवाना झाल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक रंगराव सानप यांनी दिली. तपास सुरू असून लवकरच मुले सापडतील, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.