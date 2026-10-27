Water Crisis : हक्काचे पाणी उपसले; गावाला शासकीय टँकरची प्रतीक्षा! करजगावच्या पाझर तलावाने गाठला तळ

- बाळासाहेब काळेकरमाड - छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील करजगाव येथील पाझर तलावातील पाण्याचा कथित अवैध उपसा सुरू असल्याने तलावाने तळ गाठला आहे. यंदा समाधानकारक पाऊस न झाल्याने तलावात पुरेसा पाणीसाठा जमा झालेला नाही. त्यातच गेल्या महिनाभरापासून काही शेतकरी विद्युत मोटारींच्या साहाय्याने तलावातील पाण्याचा उपसा करीत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. त्यामुळे गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला असून, ग्रामस्थांना आता शासकीय टँकरची प्रतीक्षा करावी लागत आहे..तलावाशेजारील शासकीय विहिरीतून गावाला पाणीपुरवठा केला जातो. मात्र, पाणीपातळी खालावल्याने ग्रामपंचायतीच्या नळांना दहा-दहा दिवस पाणी येत नसल्याची तक्रार ग्रामस्थ करीत आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना भटकंती करावी लागत असून, ग्रामपंचायतीने शासकीय टँकर सुरू करण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे..तक्रारींकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष?ग्रामपंचायत सदस्य बाळासाहेब चोपडे यांच्या म्हणण्यानुसार, तलावातील पाणीसाठा कमी झालेला असतानाही काही शेतकऱ्यांकडून पाणी उपसा सुरू असल्याचे निदर्शनास येत आहे. गावाच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचा असलेला साठा कमी होत असताना संबंधित विभागाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याची भावना ग्रामस्थांमध्ये आहे. प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून पाण्याचा अनधिकृत उपसा थांबवावा, अशी मागणी होत आहे..वन्यप्राणी आणि जनावरांवरही पाणीबाणीपाझर तलावातील पाण्यावर परिसरातील वन्यप्राणी आणि जनावरेही अवलंबून असतात. ऑक्टोबर महिन्यातच तलावाने तळ गाठल्याने आगामी काळात त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केवळ ग्रामस्थच नव्हे, तर परिसरातील पशुधन आणि वन्यजीवांनाही पाणीटंचाईचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..टँकरची वेळ येण्यापूर्वी प्रशासन जागे होणार का?तालुक्यातील लहान-मोठ्या धरणांतून आणि पाझर तलावांतून विद्युत मोटारींच्या साहाय्याने पाण्याचा अनधिकृत उपसा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अशा प्रकारांवर वेळीच नियंत्रण न ठेवल्यास आगामी काळात पाणीटंचाई अधिक तीव्र होऊन शासनाला टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी लाखो रुपये खर्च करावे लागू शकतात. करजगावमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होत असतानाही संबंधित अधिकारी या परिस्थितीकडे गांभीर्याने पाहत आहेत का, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत. टँकरवरील खर्चाची वेळ येण्यापूर्वी प्रशासनाने पाणीसाठ्याचे संरक्षण करून गावासाठी तातडीने पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे..तहसीलदारांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाहीकरजगाव येथील पाझर तलावातील कथित अवैध पाणी उपशाप्रकरणी प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी तहसीलदार शिवानंद बिडवे यांच्याशी मंगळवारी (ता. २७) सायंकाळी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्यात आला. मात्र, ते पदवीधर मतदारसंघाच्या मतमोजणीच्या कामात व्यस्त असल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही..ग्रामपंचायत सदस्यांचा आरोप'करजगावच्या पाझर तलावातील पाणीसाठा कमी झाला असून, काही शेतकरी विद्युत मोटारी टाकून पाण्याचा उपसा करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. तलावाने तळ गाठला असतानाही पाणी उपसा सुरू असल्याने गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. प्रशासनाने तातडीने पाहणी करून अवैध पाणी उपसा थांबवावा आणि गावासाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी.'- बाळासाहेब चोपडे, ग्रामपंचायत सदस्य, करजगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.