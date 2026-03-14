Karmad Accident : अज्ञात वाहनाच्या हुलकावणीने दुचाकी डिव्हायडरवर आदळली; चालक ठार

करमाड - अज्ञात वाहनाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे दुचाकीचे नियंत्रण सुटून ती डिव्हायडरवर आदळल्याने झालेल्या अपघातात दुचाकी चालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना शनिवारी (ता. १४) दुपारी दोन वाजेदरम्यान डिएमआयडीसी परिसरातील लाडसावंगी महामार्गावरील धूत कंपनी चौकात घडली..हिरालाल गोपीचंद साळुंके (वय-५०, रा. भांबर्डा, ता. छत्रपती संभाजीनगर) असे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साळुंके हे छत्रपती संभाजीनगर येथे काम आटोपून दुचाकी क्रमांक (एमएच २० डीवाय २५२३) वरून भांबर्डा येथील घरी परतत होते..ते डिएमआयडीसी मार्गाने लाडसावंगी महामार्गाकडे जात असताना धूत कंपनी चौकाजवळ पाठीमागून येणाऱ्या अज्ञात वाहनाने अचानक हुलकावणी दिली. त्यामुळे साळुंके यांचे दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले आणि दुचाकी थेट रस्त्यावरील डिव्हायडरवर आदळली. या धडकेत साळुंके यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..अपघातानंतर ते रस्त्यावरच बेशुद्धावस्थेत पडले. घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर नातेवाईकांना कळविण्यात आले. नागरिकांच्या मदतीने साळुंके यांना तत्काळ छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय घाटी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले..मात्र तपासणीनंतर वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले. साळुंके यांच्या निधनामुळे त्यांच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. घरातील कर्ता पुरुष अचानक गेल्याने कुटुंबीयांवर मोठे संकट आले असून नातेवाईक व गावकऱ्यांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे..या घटनेमुळे भांबर्डा गावात शोककळा पसरली आहे. या प्रकरणी करमाड पोलीस ठाण्यात अपघाताची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस कर्मचारी प्रसाद नांदवे व शाम ढवळे करत आहेत.