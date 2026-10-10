Karmad Tomato Market : करमाडच्या टोमॅटो बाजारपेठेत रोज ५० लाखांची उलाढाल! चार महिने चालतो हंगाम; रोख पेमेंट, चांगला भाव अन् ५०० जणांना रोजगार

- बाळासाहेब काळेकरमाड - दुष्काळी परिस्थितीत शेतीच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असताना करमाड येथील टोमॅटो उपबाजारपेठ शेतकऱ्यांसह स्थानिक कामगारांसाठी आर्थिक आधार ठरत आहे. टोमॅटोचा हंगाम वर्षातून सुमारे चार महिने चालतो. या काळात बाजारपेठेत दररोज ४० ते ५० लाख रुपयांची उलाढाल होत असून, सुमारे ५०० जणांना रोजगार मिळत आहे. रोख पेमेंट, चोख वजन आणि इतर बाजारपेठांच्या तुलनेत चांगला भाव मिळत असल्याने जालना व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा या बाजारपेठेकडे ओढा वाढला आहे..छत्रपती संभाजीनगर उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या करमाड उपबाजारपेठेत शनिवारी (ता. १०) टोमॅटोला २५ किलोच्या एका क्रेटला सरासरी ६२५ रुपये दर मिळाला. सध्या दररोज २०० ते २३५ जीप व ट्रॅक्टरमधून १३ ते १५ हजार क्रेट टोमॅटोची आवक होत आहे. सिल्लोड, बदनापूर, फुलंब्री, भोकरदन, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यांतील शेतकरी टोमॅटो विक्रीसाठी आणतात. येथून व्यापाऱ्यांमार्फत टोमॅटो दिल्ली, नागपूर, हरियाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील बाजारपेठांमध्ये पाठविला जातो..रोख पेमेंटमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वासटोमॅटो विक्रीनंतर रोख पैसे मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना शेतीच्या पुढील खर्चाचे नियोजन करणे सोपे होते. इतर बाजारपेठांच्या तुलनेत चांगला भाव मिळत असल्याने वाहतुकीचा खर्च अधिक असला, तरी शेतकरी करमाडला पसंती देतात. शेतकऱ्यांना वेळेत पैसे मिळावेत, यासाठी बाजार समिती आडतदारांकडे पाठपुरावा करीत असल्याचे सभापती श्रीराम शेळके यांनी सांगितले..चार महिन्यांच्या हंगामातून रोजगारटोमॅटोच्या हंगामात बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात व्यवहार होत असल्याने हमाल, वाहनचालक, वाहतूकदार, क्रेट हाताळणारे कामगार आणि अन्य घटकांना रोजगार उपलब्ध होतो. सुमारे ५०० जणांची उपजीविका या बाजारपेठेतील व्यवहारांशी जोडली गेली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतीतून उत्पन्न कमी होत असताना हंगामी रोजगारामुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक हातभार लागतो. परिसरातील शेतकऱ्यांसाठी जवळची बाजारपेठ उपलब्ध असल्याने मालाची विक्री करणेही सोयीचे ठरते..शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया -'करमाड उपबाजारपेठेत इतर बाजारपेठांच्या तुलनेत जास्त भाव मिळतो. गाडीभाडे अधिक लागते; मात्र चांगला दर आणि रोख पेमेंटमुळे येथे टोमॅटो विक्रीसाठी आणतो.'- गोविंद कावले, शेतकरी, सामनगाव, ता. जि. जालना'टोमॅटो विक्रीनंतर रोख पैसे मिळत असल्याने आर्थिक व्यवहार सुलभ होतात. त्यामुळे करमाड उपबाजारपेठेत माल विक्रीला प्राधान्य देतो.'- संतोष व्यव्हारे, शेतकरी, सेलूद, ता. छत्रपती संभाजीनगर'दररोज १३ ते १५ हजार क्रेट टोमॅटोची आवक होत आहे. शेतकऱ्यांना चोख वजन आणि वेळेत पैसे मिळावेत, यासाठी बाजार समितीचा पाठपुरावा सुरू आहे. शेतकऱ्यांचे हित जपणे हे समितीचे प्राधान्य आहे.'- श्रीराम शेळके, सभापती, उच्चतम कृषी उत्पन्न बाजार समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.