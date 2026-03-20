अवकाळी पावसाचा करमाडला तडाखा; शेतकऱ्यांचा हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला

बाळासाहेब काळेकरमाड : उभे केलेले पीक काढणीच्या उंबरठ्यावर असतानाच अवकाळी पावसाने एका रात्रीत सगळे चित्र पालटले. गुरुवार (ता. १९) रात्री अचानक आलेल्या वादळी पावसाने छत्रपती संभाजीनगर तालूक्यातील करमाड परिसरातील शेतकऱ्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला..रात्री नऊच्या सुमारास विजेच्या कडकडाटासह वादळी वाऱ्यांनी जोर धरला. सुमारे पाऊण तास कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी हाहाकार माजला. काही भागांत गारपीट झाल्याने रब्बी हंगामातील उभी पिके अक्षरशः भुईसपाट झाली. डोळ्यांसमोर हिरव्यागार शेतातील पीक क्षणात जमीनदोस्त झाल्याचे दृश्य अनेक शेतकऱ्यांसाठी असह्य ठरले.या अवकाळी पावसाचा फटका शेकटा, भाबंर्डा, दुधड, गेवराई कुबेर, बनगाव, जयपूर, हिवरा, टोनगाव, सटाणा, जडगाव, लाडगाव, करजगाव, कोणेवाडी, फेरणजळगाव, गाढेजळगाव, दरेगाव, हसनाबादवाडी, शेवगा, ढवळापुरी, रामवाडी, बेंदेवाडी, देमणी, वाहेगाव, गोलटगाव या गावांना बसला. वादळी वाऱ्यामुळे गहू, मका, ज्वारी, बाजरी ही पिके पूर्णतः आडवी पडली असून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे..अनेक शेतकरी गव्हाच्या काढणीच्या तयारीत असताना काहींनी सोंगणी करून ठेवलेला गहूही पावसामुळे भिजून खराब झाला. त्यामुळे तयार उत्पादनही वाया गेले असून उभ्या पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे. हरभरा, ज्वारी, मका, बाजरी यांसह विविध पिकांचे नुकसान झाले असून फळबागांवरही या पावसाचा परिणाम झाला आहे. जोरदार वाऱ्यामुळे अनेक झाडे उन्मळून पडली, तर काही ठिकाणी सोलर पॅनलचेही नुकसान झाल्याची माहिती समोर आली आहे..या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या कोलमडले असून "आता पुढे काय?" असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. आधीच वाढत्या खर्चामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवर या अवकाळी पावसाने दुहेरी संकट ओढवले आहे. काही ठिकाणी पिके पूर्णतः जमीनदोस्त झाल्याने काढणी करणेही अशक्य झाले आहे..दरम्यान, प्रशासनाने या घटनेची दखल घेत नुकसानग्रस्त भागाची तात्काळ पाहणी करून पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तलाठी, कृषी सहाय्यक व मंडळ अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी भेट देऊन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, शेतकऱ्यांकडून तातडीच्या आर्थिक मदतीची मागणी होत आहे.