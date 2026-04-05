देवगावफाटा : बोथा गावातील ग्रामस्थांना पावसाळ्यात करपरा नदी ओलंडणे जीवघेणे ठरत होते. पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यावरच वाई ते बोथ गावाचा प्रवास सुरू होत. मात्र आता ५० लाख रुपये खर्चून याठिकाणी पहिल्यांदाच पूल तयार होत आहे. ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषत सदस्य अजय डासाळकर यांनी या पुलाच्या कामाचे नुकतेच उद्घाटन केले..बोथ या गावाजवळून करपरा नदी वाहते. मात्र, नदीवर पूल नसल्याने थोड्याशा पावसातही नदीला पाणी आल्यावर गावांशी संपर्क तुटत होता. परिणामी दैनंदिन व्यवहार ठप्प होत, तर शाळा, दवाखाने आणि बाजारपेठांपर्यंत पोचणे कठीण बनत होते. गेल्या पावसाळ्यात एका गर्भवती महिलेला प्रसूतीपूर्व वेदना सुरू झाल्यानंतर तिला रुग्णालयात नेण्यासाठी ग्रामस्थांना बैलगाडीचा आधार घ्यावा लागला. परंतु वेळेत उपचार न मिळाल्याने त्या महिलेचे बाळ दगावल्याची दुर्दैवी घटना घडली. तसेच गतवर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेळ्या व बैलजोडी वाहून गेली होती..Parbhani News: करपरा नदीवर पहिल्यांदाच बनतोय पूल; वाई-बोथ ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत उद््घाटन; प्रवास होणार सुकर."बोथ ग्रामस्थांची पुलाची मागणी ही केवळ विकासाची बाब नव्हती, तर त्यांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न होता. हा प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि आज त्याला यश आले, याचा मला आनंद आहे."-अजय डासाळकर, जि.प. सदस्य.उद्घाटनाला ग्रामस्थांची उपस्थितीपुलाच्या उद्घाटनाला भाजप तालुकाध्यक्ष गणेश काटकर, सरपंच मयूर वाघ, कामगार मोर्चा तालुकाध्यक्ष अशोक ताठे, भाजप तालुका उपाध्यक्ष काका आवटे, रामचंद्र आघाव, सुरेश डोंगरे, बाबा डोंगरे, देविदास राठोड, माउली महाराज, सचिन राठोड यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.निवडणुकीवर बहिष्काराचे अस्त्रबोथ येथील ग्रामस्थांनी पुलासाठी तीव्र आंदोलन उभारले होते. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकून त्यांनी प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते..ही सुविधा नसून जीवनरेखाहा पूल आमच्यासाठी केवळ सुविधा नसून जीवनरेखा आहे, आता या पुलाच्या उभारणीमुळे वाई, बोथसह अनेक गावांतील दळणवळण व्यवस्था सुलभ होणार असून, शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत तर विद्यार्थ्यांना शाळेत वेळेत पोचणे शक्य होईल.