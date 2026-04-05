मराठवाडा

Parbhani News: करपरा नदीवर पहिल्यांदाच बनतोय पूल; वाई-बोथ ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत उद््घाटन; प्रवास होणार सुकर

Wai-Both Villagers Celebrate Improved Connectivity: बोथ गावाजवळ करपरा नदीवर ५० लाख रुपये खर्चून पुल तयार झाला. यामुळे वाई ते बोथ प्रवास आता सुरक्षित आणि सुकर होईल.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

देवगावफाटा: बोथा गावातील ग्रामस्थांना पावसाळ्यात करपरा नदी ओलंडणे जीवघेणे ठरत होते. पाण्याचा प्रवाह कमी झाल्यावरच वाई ते बोथ गावाचा प्रवास सुरू होत. मात्र आता ५० लाख रुपये खर्चून याठिकाणी पहिल्यांदाच पूल तयार होत आहे. ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत जिल्हा परिषत सदस्य अजय डासाळकर यांनी या पुलाच्या कामाचे नुकतेच उद्‍घाटन केले.

