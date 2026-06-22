Bank Robbery: कायगावात दिवसाढवळ्या बँक कर्मचाऱ्यांना चाकूचा धाक दाखवून ५ लाखांची रोकड लुट; गंगापूर–कायगाव रस्त्यावर खळबळ

कायगाव : गंगापूर येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखेतून नवीन कायगाव येथील शाखेत कॅश वाहतूक करताना, बँक कर्मचाऱ्यांच्या हातातील पाच लाख रुपयांची रोकड अज्ञात चोरट्यांनी हिसकावून नेल्याची धक्कादायक घटना सोमवारी (ता. 22) सकाळी 10 ते 10:30 च्या सुमारास घडली. गंगापूर-कायगाव रस्त्यावर जुने गणेशवाडी गावाच्या मागे एक किमी अंतरावर हा प्रकार घडल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. .कायगाव शाखेचे कॅशियर व्ही. जे. चव्हाण आणि क्लार्क ए. आर. रोकडे हे दोघे नेहमीप्रमाणे दुचाकीवरून पाच लाख रुपये घेऊन येत होते. त्याचवेळी पाठीमागून विनानंबरच्या दोन दुचाकींवरून आलेल्या चौघांनी त्यांची गाडी अडवली. चाकूचा धाक दाखवून कर्मचाऱ्यांना धमकावले आणि पैशांची बॅग घेऊन पसार झाले..चोरटे भरधाव वेगाने छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर राष्ट्रीय महामार्गाने प्रवरासंगम, नेवासाच्या दिशेने पळून गेले. घटनेची माहिती मिळताच गंगापूर पोलीस व एलसीबीचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत..या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विनायक पाटील व पोलीस तपास करत आहेत. घटनास्थळी पोलीस निरीक्षक कुमारसिंग राठोड, सहायक पोलीस निरीक्षक विठ्ठल झांझुरणे, विनायक पाटील व एलसीबी पथकाने पाहणी करून चौकशी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.