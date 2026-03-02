मराठवाडा

Success Story: केदारखेडा येथील शुभम रमेश मुरकुटे चार्टर्ड अकाउंटंट परीक्षेत उत्तीर्ण

Kedarkheda Celebrates Local Hero: केदारखेडा येथील शुभम रमेश मुरकुटे यांनी कठीण चार्टर्ड अकाउंटंट परीक्षा उत्तीर्ण करून गावाचे नाव उज्ज्वल केले. सातत्यपूर्ण अभ्यास, मेहनत आणि आत्मविश्वासामुळे मिळालेलं यश ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरलं.
सकाळ वृत्तसेवा
केदारखेडा : गावातील होतकरू युवक शुभम रमेश मुरकुटे यांनी अत्यंत कठीण समजली जाणारी चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) परीक्षा यशस्वीरित्या उत्तीर्ण करून गावाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. त्यांच्या या यशाबद्दल केदारखेडा व परिसरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.

