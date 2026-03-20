मराठवाडा

Unseasonal Rain Hits KedarKheda Region : केदारखेडा परिसरात अवकाळी पावसाचा तडाखा; गहू-हरभरा-ज्वारी पिकांचे मोठे नुकसान

केदारखेडा परिसरात वादळी वाऱ्यासह झालेल्या अवकाळी पावसामुळे रब्बी पिके जमीनदोस्त होऊन शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला.
अरूण ठोंबरे
केदारखेडा : परिसरात ता. १९ रोजी रात्री अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. विशेषतः रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा व ज्वारी या पिकांना या अवकाळी पावसाचा जबर फटका बसला असून अनेक ठिकाणी पिके आडवी पडल्याचे चित्र दिसत आहे.

