Unseasonal Rain Hits KedarKheda Region : केदारखेडा परिसरात अवकाळी पावसाचा तडाखा; गहू-हरभरा-ज्वारी पिकांचे मोठे नुकसान

केदारखेडा : परिसरात ता. १९ रोजी रात्री अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यासह पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले. विशेषतः रब्बी हंगामातील गहू, हरभरा व ज्वारी या पिकांना या अवकाळी पावसाचा जबर फटका बसला असून अनेक ठिकाणी पिके आडवी पडल्याचे चित्र दिसत आहे..रात्री उशिरा सुरू झालेल्या जोरदार वाऱ्यामुळे उभ्या पिकांचे नुकसान झाले. त्यानंतर झालेल्या पावसामुळे आधीच वाऱ्याने कमकुवत झालेली पिके पूर्णपणे जमीनदोस्त झाली. शेतात पाणी साचल्याने काढणीस आलेल्या गव्हाचे मोठे नुकसान झाले असून दाण्याची गुणवत्ता खालावण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..अवकाळी पावसाचा करमाडला तडाखा; शेतकऱ्यांचा हाता तोंडाशी आलेला घास हिरावला.परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी मोठ्या अपेक्षेने रब्बी पिकांची लागवड केली होती. मात्र या अवकाळी पावसामुळे त्यांच्या आशा धुळीस मिळाल्या आहेत. काही ठिकाणी हरभऱ्याच्या शेंगा ओलाव्यामुळे खराब झाल्या असून ज्वारीची कणसेही वाकून जमिनीवर पडली आहेत..शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे पंचनामे करून तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली आहे. "हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात असे नुकसान झाल्याने आर्थिक संकट उभे राहिले आहे," अशी प्रतिक्रिया काही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..दरम्यान, महसूल व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर नुकसानग्रस्त भागांची पाहणी करून अहवाल सादर करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. प्रशासनाने तत्काळ मदत जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.