मराठवाडा

Beed PMAY Housing Grant Scam: केज नगरपंचायतीत घरकुल अनुदान घोटाळा; ४ कोटी ३६ लाख रुपये नियमबाह्य वितरित अतिरिक्त पदभारातच मोठा घोटाळा

Beed Kej Nagar Panchayat Scam: केज नगरपंचायतीतील प्रधानमंत्री घरकुल योजनेच्या अनुदान वितरणात तब्बल ४ कोटी ३६ लाख रुपयांचा नियमबाह्य व्यवहार झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.
Beed PMAY Housing Grant Scam

Beed PMAY Housing Grant Scam

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

बीड : नगरपंचायतीवर बॉडी नसताना प्रशासक राजवटीत गोरगरिबांच्या घरकुल अनुदानाची उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकारी मंडळींकडे अतिरिक्त पदभार होता. अतिरिक्त पदभार असतानाही चार कोटी २४ लाख रुपयांचे केजमधील घरकुल लाभार्थींचे अनुदान ठेकेदार, कर्मचाऱ्यांना वर्ग करण्यात आले. विशेष म्हणजे स्वत:कडे पदाभार नसलेल्या काळात दोन अधिकाऱ्यांनी यातील तब्बल ११४ धनादेशांवर स्वाक्षऱ्या केल्याचे समोर आले आहे.

Loading content, please wait...
Beed
Marathwada
PMAY U

Related Stories

No stories found.