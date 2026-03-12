Beed PMAY Housing Grant Scam: केज नगरपंचायतीत घरकुल अनुदान घोटाळा; ४ कोटी ३६ लाख रुपये नियमबाह्य वितरित अतिरिक्त पदभारातच मोठा घोटाळा

बीड : नगरपंचायतीवर बॉडी नसताना प्रशासक राजवटीत गोरगरिबांच्या घरकुल अनुदानाची उधळपट्टी करणाऱ्या अधिकारी मंडळींकडे अतिरिक्त पदभार होता. अतिरिक्त पदभार असतानाही चार कोटी २४ लाख रुपयांचे केजमधील घरकुल लाभार्थींचे अनुदान ठेकेदार, कर्मचाऱ्यांना वर्ग करण्यात आले. विशेष म्हणजे स्वत:कडे पदाभार नसलेल्या काळात दोन अधिकाऱ्यांनी यातील तब्बल ११४ धनादेशांवर स्वाक्षऱ्या केल्याचे समोर आले आहे..१५५ धनादेशांद्वारे रक्कम वितरित झाली असून, तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी (जिल्हाधिकारी कार्यालय, नगरपालिका) मिलिंद सावंत यांच्याकडे केज नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारीपदाचा पदभार असताना त्यांच्या व तत्कालीन लेखापाल असद इसाकोद्दिन खतीब या दोघांच्या स्वाक्षऱ्यांनी ८८ धनादेशांद्वारे दोन कोटी ६५ लाख ७० हजार ९४९ रुपये वितरित झाले, तर तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी व केज नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकारीपदाचा पदभार असलेल्या नीता अंधारे व लेखापाल असद इसाकोद्दिन खतीब या दोघांच्या स्वाक्षऱ्यांनी ६७ धनादेशांद्वारे एक कोटी ५९ लाख दोन हजार २७४ रुपयांचे वितरण झाले..PM Awas Scam Allegation in Jawala Murar Village, Complaint Filed: जवळा मुरार ग्रामपंचायतीत घरकुल योजनेत गैरव्यवहाराचा आरोप; ग्रामस्थांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार.‘सकाळ’ने केज नगरपंचायतीमधील प्रधानमंत्री घरकुल योजनेतील अनुदान वितरणातील घोटाळा समोर आणल्यानंतर अंबाजोगाईचे उपविभागीय अधिकारी दीपक वजाळे, जयंत तळीखेडे, प्रकाश कुंभार, रविकांत करडे, अंकुश देशमुख या समितीने चौकशी सुरू केली आहे. याबाबत विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही केजच्या आमदार नमिता मुंदडा यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली. यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी अनुदान वितरणात घोटाळा झाल्याचे सांगून याबाबत एसआयटी (विशेष तपास पथक) नेमण्याची व हा तपास पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे देण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, याबाबत आठवड्यात अहवाल सादर करण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर आता प्राथमिक अहवाल तयार केला जात आहे. यामध्ये अनेक काळेबेरे समोर येत आहेत..Beed RTE Admission, Fake Rent Agreements: आरटीई प्रवेशासाठी बनावट भाडेकरार? बीडमध्ये शाळेजवळ ‘पत्ता’ मिळवण्याची स्पर्धा.धनादेशाद्वारे चार कोटी केले वर्गकेज नगरपंचायतीअंतर्गत प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना राबविण्यासाठी म्हाडाने (गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण) ३७४ लाभार्थींच्या घरकुलाच्या अनुदानासाठी १३ डिसेंबर २०१९ च्या राज्य शासनाच्या हिश्श्याची तीन कोटी ६२ लाख रुपये, तर २१ ऑगस्ट २०२१ ला राज्य सरकारच्या हिश्श्याची दोन कोटी २४ लाख ४० हजारांची रक्कम केज नगरपंचायतीला वर्ग केली. ही रक्कम राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत ठेवण्याऐवजी महाराष्ट्र ग्रामीण बॅंकेच्या केज शाखेत ठेवण्यात आली. यातून १७ लाखांहून अधिक व्याजही आले. मात्र, नगरपंचायतीच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी केवळ ११६ लाभार्थींना अनुदानापोटी एक कोटी ६७ लाख रुपये वर्ग केले. तर, चार कोटी ३६ लाख रुपये इतररत्र नियमबाह्य वर्ग केले. यात १५५ धनादेशाद्वारे चार कोटी २४ लाख रुपये वर्ग केल्याचे समोर आले आहे..सर्व प्रभारी; स्वाक्षऱ्यांमध्ये भारीप्रशासकराज असताना २० मे २०२१ पासून घरकुल अनुदानाची रक्कम ठेकेदारांना देण्याचा सिलसिला सुरू झाला आणि ३१ जानेवारी २०२२ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत १५५ धनादेशांद्वारे चार कोटी २४ लाख रुपयांचे नियमाबह्य वितरण झाले. तेव्हा असद इसाकोद्दिन खतीब यांच्याकडे लेखापालपदाचा अतिरिक्त पदभार होता. तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी मिलिंद सावंत, केजचे तत्कालीन नायब तहसीलदार सचिन देशपांडे, तत्कालीन जिल्हा प्रशासन अधिकारी नीता अंधारे तसेच अशोक साबळे यांच्याकडे मुख्याधिकारीपदाचे अतिरिक्त पदभार होते. वितरित धनादेशांवर खतीब, सावंत व अंधारे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. विशेष म्हणजे देशपांडे व साबळे यांच्याकडे पदभार असलेल्या कालावधीतही सावंतांच्या स्वाक्षऱ्यांचे ७८ तर अंधारेंच्या स्वाक्षऱ्यांचे ३६ धनादेश आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.