Beed News: डोक्यावर कळशी, काखेत लेकरू; केकत सारणी ; प्रशासनाच्या हलगर्जीने महिलेचा तलावात मृत्यू

बीड: साहेब, सूर्याचे गोळे अंगाची लाहीलाही करताहेत. घसा कोरडा पडलाय, घरातली भांडी रिकामी झालीत आणि काळजाचा तुकडा असलेल्या माझ्या दोन वर्षांच्या लेकाला पाजायला थेंबभर पाणीही शिल्लक नाही. सरकार म्हणतंय नळाला पाणी येईल, पण आमचा जीव तर तलावावर पाणी ओढतानाच जातोय. सांगा ना, आमची चूक काय? ९३ लाखांची ती जलजीवन योजना नक्की कोणाची तहान भागवतेय? आमच्या कल्पनेने तर एका घागरीसाठी त्या खोल तलावात प्राण सोडले. आता सांगा, तिच्या त्या तीन चिमुकल्यांना पाणी कोण पाजणार आणि आईची माया कोण देणार?.ही आर्त हाक आहे २४०० लोकसंख्या असलेल्या केज तालुक्यातील केकत सारणी येथील प्रत्येक तहानलेल्या माउलीची. ही केवळ एका गावाची पाणीटंचाई नाही, तर प्रशासकीय नाकर्तेपणाने आणि भ्रष्ट व्यवस्थेने घेतलेला एका २६ वर्षीय माउलीचा बळी आहे. कल्पना शंकर धायगुडे या महिलेचा पाझर तलावात बुडून झालेला मृत्यू हा अपघाती नसून, तो सरकारी कागदांवरच्या 'हर घर जल' या दाव्याचा उडालेला धिंडवडा आहे..उमरी गावात शासनाच्या विहिरीला मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध आहे, त्याच गावातल्या बाया-बापड्यांना हंडाभर पाण्यासाठी कोसो दूर भटकंती करावी लागतेय, हे दुर्दैव! आकडेवारी पाहिली, तर डोळे विस्फारतात. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनेचे ४२ लाख रुपये आणि जल जीवन मिशनचे (हर घर जल) ९३ लाख रुपये असा एकूण १ कोटी ३५ लाखांचा निधी या गावासाठी मंजूर झाला. पण, विहिरीचे हे पाणी पाइपलाइनद्वारे लोकांच्या घरापर्यंत पोचविण्यासाठी स्थानिक सरपंचांना आणि पुढाऱ्यांना मुहूर्त मिळेना. ही योजना वेळेत कार्यान्वित असती, तर आज कल्पना धायगुडे यांना त्या रणरणत्या उन्हात तलावाकडे जाण्याची वेळ आली असती का?.तीन लेकरांचा हंबरडा आणि सुन्न झालेलं गावमृत कल्पना धायगुडे यांच्या पश्चात तीन लहान मुले आहेत. त्यातील सर्वात लहान मुलगा अवघ्या दोन वर्षांचा आहे. ज्या आईने केवळ घराची तहान भागविण्यासाठी उंबरठा ओलांडला, ती आता कधीच परतणार नाही, हे त्या चिमुकल्यांना ठाऊकही नाही. एका नळ योजनेच्या दिरंगाईमुळे धायगुडे कुटुंबाचा आधार कायमचा हरपला असून, त्यांचा सुखाचा संसार उघड्यावर आला आहे. पुढाऱ्यांच्या खोट्या आश्वासनांनी केवळ मते मिळवली, पण एका कुटुंबाचा संसार करपून खाक झाला, अशी भावना गावात उमटत आहे..नियोजनशून्य कारभाराचा कळसकेकत सारणी गावात विहिरीला पाणी असूनही ते पाइपलाइनद्वारे लोकांपर्यंत पोचविण्याची दानत स्थानिक प्रशासनाने दाखवली नाही. उन्हाचा पारा ४२ अंशांवर गेला असताना, केवळ प्रशासकीय फाइल्स फिरविण्यात वेळ घालवला जात आहे. परिणामी, महिलांना जीव धोक्यात घालून गावाबाहेरील पाझर तलावावर जावे लागते. तिथेच पाणी भरताना पाय घसरून कल्पना यांचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू म्हणजे प्रशासकीय ढिसाळपणाचा जिवंत पुरावा आहे.हर घर जल नव्हे, तर हर घर हंडासरकारी रेकॉर्डवर हर घर जल पोचल्याचा दावा केला जातो, पण केकत सारणीत मात्र हर घर हंडा आणि वणवण सुरू आहे. एक कोटी ३५ लाखांचा निधी खर्च होऊनही लोकांच्या नळाला पाणी येत नसेल, तर ९३ लाखांच्या योजनेचा फुसका बार नक्की कोणामुळे झाला? या भ्रष्ट सिस्टमने केवळ एका महिलेचा बळी घेतला नाही, तर संपूर्ण गावच्या विश्वासाचा खून केला आहे..नागरिक म्हणतात"निवडणुकीत हेच पुढारी घरोघरी येऊन मतांची झोळी पसरतात. तेव्हा मोठी आश्वासने दिली जातात. आज एक तरुण स्त्री संसारातून उठली, तिची तीन पोरं अनाथ झाली, तेव्हा एकही नेता इकडे फिरकला नाही. साहेब, आम्हाला तुमची आश्वासने नकोत, आमच्या घरापर्यंत पाणी पोचवा."- संजय भोईटे, नागरिक"कल्पना धायगुडे यांचा मृत्यू हा केवळ अपघात नाही, तर तो प्रशासनाने केलेला खून आहे. जल जीवन मिशनची योजना कागदावरून जमिनीवर उतरली असती, तर तिला त्या तलावावर जायची गरजच पडली नसती. जोपर्यंत दोषींवर गुन्हे दाखल होत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही."- रमाकांत धायगुडे, नागरिक."अधिकारी येतात, कागद रंगवितात आणि जातात. प्रत्यक्षात मात्र आमच्या माता-भगिनींना उन्हात मैलोन् मैल पायपीट करावी लागते. एक बळी गेलाय, आता काय आख्खं गाव मेल्यावर प्रशासन जागं होणार का? विहिरीत पाणी असूनही ते लोकांपर्यंत न पोचवणं हा गुन्हा आहे आणि त्याचा हिशोब जनता नक्कीच घेईल."- उत्तरेश्वर काळे, नागरिक"सकाळ झाली, की डोक्यावर हंडा घेऊन फिरायचं, हीच आमची जिंदगी झालीये. उन्हाचा पारा ४२ अंशांवर गेलाय, जीव नकोसा झालाय. सरकार म्हणतं हर घर जल, पण आमच्या गावात तर हर घर हंडा आणि वणवण सुरू आहे."- सुरेखा धायगुडे, नागरिक.