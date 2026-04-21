मराठवाडा

Beed News: डोक्यावर कळशी, काखेत लेकरू; केकत सारणी ; प्रशासनाच्या हलगर्जीने महिलेचा तलावात मृत्यू

1.35 Crore Rupees Spent, But No Water Supply: बीड जिल्ह्यातील केकत सारणी गावात पाणीटंचाईमुळे २६ वर्षीय कल्पना धायगुडे तलावात बुडून मृत्यूमुखी पडली.
बीड: साहेब, सूर्याचे गोळे अंगाची लाहीलाही करताहेत. घसा कोरडा पडलाय, घरातली भांडी रिकामी झालीत आणि काळजाचा तुकडा असलेल्या माझ्या दोन वर्षांच्या लेकाला पाजायला थेंबभर पाणीही शिल्लक नाही. सरकार म्हणतंय नळाला पाणी येईल, पण आमचा जीव तर तलावावर पाणी ओढतानाच जातोय. सांगा ना, आमची चूक काय? ९३ लाखांची ती जलजीवन योजना नक्की कोणाची तहान भागवतेय? आमच्या कल्पनेने तर एका घागरीसाठी त्या खोल तलावात प्राण सोडले. आता सांगा, तिच्या त्या तीन चिमुकल्यांना पाणी कोण पाजणार आणि आईची माया कोण देणार?

