Beed News: कचरा तुमचा, मरण आमचे; केसापुरीकरांचे आरोग्य टांगणीला; चार दिवसांपासून लागलेल्या आगीने त्रास; पालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष

माजलगाव : एकीकडे विकास आणि स्वच्छतेच्या गप्पा मारल्या जात असताना, माजलगावजवळील केसापुरी गाव मात्र प्रशासकीय अनास्थेच्या धुरामध्ये अक्षरशः गुदमरत आहे. प्रसन्न पहाट असो वा मावळतीची सांज, केसापुरी गावातील हवेत सध्या फक्त आणि फक्त काळपट विषारी धुराचा उग्र वास भरून राहिला आहे..कधी काळी मोकळा श्वास घेणाऱ्या या गावात आज प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर मास्क आहे आणि डोळ्यांत संतापाचे पाणी. निमित्त आहे, गावाच्या उंबरठ्यावर असलेल्या माजलगाव नगरपालिकेचा कचरा डेपो. गेल्या ४ दिवसांपासून या कचऱ्याच्या डोंगराला लागलेली आग अजूनही धगधगत असून, त्यातून निघणाऱ्या दाट धुराने संपूर्ण गावाला मृत्यूच्या सावटाखाली ढकलले आहे. एखाद्या युद्धभूमीवर जसा धूर पसरलेला असतो, तशीच काहीशी भीषण आणि हृदयद्रावक परिस्थिती आज केसापुरीची झाली आहे..खामगाव - पंढरपूर या राष्ट्रीय महामार्गावर, केसापुरी गावाच्या हद्दीला लागूनच माजलगाव नगरपालिकेचा हा भस्मासुर उभा आहे. शहराचा सगळा कचरा येथे आणून टाकला जातो. कचऱ्याचे ढीग एवढे वाढले आहेत की, आता ते गावाच्या वस्तीपर्यंत येऊन पोहोचले आहेत. गेल्या ९६ तासांपासून या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून धुराचे लोट बाहेर पडत आहेत. हा धूर इतका दाट आहे की, समोरचे रस्ते आणि माणसेही दिसेनाशी झाली आहेत.गावातील प्रत्येक घरात हा धूर शिरल्याने अबालवृद्धांना श्वसनाचे त्रास सुरू झाले आहेत. लहान मुले सतत खोकत आहेत, तर वृद्धांना श्वास घेण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. डोळ्यांची जळजळ आणि घशात होणारी खवखव यामुळे घराघरांत आजारपणाने ठाण मांडले आहे.रात्रीच्या वेळी तर परिस्थिती अधिकच भीषण होते; धुरामुळे श्वास कोंडत असल्याने नागरिकांना रात्र रात्र घराबाहेर किंवा दरवाजे-खिडक्या बंद करून जागून काढावी लागत आहे..शेती आणि पर्यावरणाचा ऱ्हासया प्रदूषणाचा फटका केवळ मानवी आरोग्यालाच नाही, तर गावाच्या अर्थव्यवस्थेला म्हणजेच शेतीलाही बसत आहे. कचरा डेपोच्या आसपास असलेल्या शेतातील पिकांवर धुराचा आणि राखेचा एक काळसर थर साचला आहे. यामुळे पिकांची वाढ खुंटली असून, झाडेही काळवंडून गेली आहेत. पिकांच्या या अवस्थेमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असून, वर्षभराची मेहनत मातीमोल होते की काय, अशी भीती त्यांना सतावत आहे..नरकयातना भोगणारे गावदिवस-रात्र धुराच्या विळख्यात राहणे म्हणजे केसापुरीकरांसाठी नरकयातनाच ठरत आहेत. घरात बसले तरी धुराचा वास पाठ सोडत नाही आणि बाहेर पडले तर डोळ्यांची जळजळ थांबत नाही. प्रशासनाच्या या बेजबाबदारपणामुळे ग्रामस्थांच्या मूलभूत हक्कांची, म्हणजे शुद्ध हवेची पायमल्ली होत आहे. जोपर्यंत ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन आता थांबणार नाही, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे..वैज्ञानिक व्यवस्थापनाची प्रतीक्षाकेसापुरीतील नागरिकांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून हा कचरा डेपो येथून हटवण्याची मागणी लावून धरली आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी ज्या वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब करणे गरजेचे आहे, त्याकडे पालिकेने पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे. कचऱ्याचे वर्गीकरण न करता तो सरसकट एकत्र टाकला जातो, ज्यातून विषारी वायूंची निर्मिती होते. हा डेपो गावापासून सुरक्षित अंतरावर हलवणे आणि कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करणे हाच यावर एकमेव उपाय आहे..प्रशासकीय अनास्थेचा कळसइतकी गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊनही नगरपालिका प्रशासनाचे डोळे उघडायला तयार नाहीत. ४ दिवस उलटूनही आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दलाच्या गाड्या किंवा पाण्याचे टँकर पुरेसा प्रभाव पाडू शकले नाहीत. केवळ औपचारिकता म्हणून पाहणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामस्थांच्या व्यथा जाणून घेण्याचे साधे सौजन्यही दाखवलेले नाही. कचऱ्यात निर्माण होणारी नैसर्गिक उष्णता (मिथेन वायू) किंवा काही वेळा मानवी निष्काळजीपणामुळे या आगी लागत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत. मात्र, यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याऐवजी प्रशासन केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, कोणत्याही क्षणी या संतापाचा स्फोट होण्याची शक्यता आहे.."गेल्या चार दिवसांपासून आमचे पूर्ण गाव धुराने वेढले गेले आहे. लहान मुलांना श्वास घेण्यास प्रचंड त्रास होत असून त्यांना दवाखान्यात नेण्याची वेळ आली आहे. रात्री घराबाहेर पडणेही कठीण झाले आहे. प्रशासनाने केवळ पाहणीचे नाटक न करता आता कायमस्वरूपी उपाय करावा, अन्यथा आम्ही रस्त्यावर उतरू."- समीर देशमुख, ग्रामस्थ"धुरामुळे डोळ्यांची जळजळ आणि घशात त्रास होत आहे. घरात बसूनही धुराचा वास येतो. आम्ही अनेकदा तोंडी आणि लेखी तक्रारी केल्या, पण पालिका प्रशासन याची दखल गांभीर्याने घेत नाही. ग्रामस्थांच्या आरोग्यापेक्षा त्यांना कचरा टाकणे महत्त्वाचे वाटते का?"- भारत साबळे, सरपंच"कचरा डेपोमुळे आमच्या शेतीचे अतोनात नुकसान होत आहे. पिकांवर धुराचा थर बसल्याने ती खराब होत आहेत. वारंवार आग लागते, पण प्रशासन कायम दुर्लक्ष करते. नगरपालिकेने वैज्ञानिक पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे. गावाच्या इतक्या जवळ असा डेपो ठेवणे म्हणजे आमच्या जीवाशी खेळणे आहे."- मीना विलास साळवे, ग्रामपंचायत सदस्य.