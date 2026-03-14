Nanded News: दोन एकरांत केशर आंब्याची बाग; पानशेवडीच्या शेतकऱ्याला साडेपाच लाखांचे उत्पन्न

फुलवळ: पानशेवडी (ता. कंधार) येथील अल्पभूधारक शेतकरी किशनराव मंगनाळे यांनी आपल्या पारंपरिक शेतीसोबतच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) कृषी विभागाच्या सल्ल्यानुसार दोन एकरात केशर आंब्याची बाग विकसित केली आहे. योग्य नियोजन, मार्गदर्शन आणि मेहनतीच्या जोरावर कमी क्षेत्रातून त्यांनी यावर्षी ५ लाख ५० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवले. त्यांच्या प्रयोगाला चांगले यश आले आहे..तीन वर्षांपूर्वी किशनराव मंगनाळे यांनी आपल्या तीन एकर शेतात एक बाय एक मीटर आकाराची खड्डे खोदून त्यात माती, शेणखत, रासायनिक खत व काळ्या मातीने खड्डे भरून घेतले. दर्जेदार रोपाची खरेदी केली. दोन रोपांत योग्य अंतर ठेवून कलमे लागवड केली. ठिंबक सिंचन पद्धतीचा अवलंब केला. तसेच, संतुलित खत व्यवस्थापन, रासायनिक खताबरोबरच जैविक व सेंद्रिय खताचा वापर केला..बागेची चांगली वाढ होण्यासाठी नियमित छाटणी, तण नियंत्रण, कीड व रोग नियंत्रणासाठी वेळेवर रासायनिक व जैविक कीटकनाशके व बुरशी नकाशकाचा वापर ते करतात. कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनानुसार सूक्ष्म अन्नद्रव्य सेंद्रिय खताचा वापर करतात. तसेच, आपल्या संपूर्ण आंब्याच्या बागेला स्वखर्चाने तारेचे कुंपण केले. याकामी त्यांना त्यांचे वडील उद्धवराव मंगनाळे व त्यांच्या पत्नी मीरा मंगनाळे यांची मोलाची साथ मिळाली आहे. अल्पभूधारक शेतकरीदेखील योग्य नियोजन, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान आणि कृषी विभागाचा सल्ला या मेहनतीच्या जोरावर बागायती पिकातून चांगले उत्पन्न मिळू शकतात, हे त्यांनी सिद्ध केले आहे.."मी जुलै २०२४ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून केशर आंबा पिकाची लागवड केली. मला वेळोवेळी पानशेवडीचे सहाय्यक कृषी अधिकारी संभाजी वडजे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले."- किशनराव मंगनाळे,शेतकरी, पानशेवडी"शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या विविध योजनेचा लाभ घ्यावा. तसेच, शाश्वत उत्पन्न घेऊन स्वतःची आर्थिक प्रगती साधावी."- संभाजी वडजे, सहाय्यक कृषी अधिकारी, पानशेवडी (ता. कंधार).तीन वर्षांतच फळधारणाआंबा लागवड करून तीन वर्षेही पूर्ण झाले नाहीत तरी फळधारणा झालेली आहे. केशर आंब्याला चव आणि आकार चांगला असल्यामुळे या आंब्याला बाजारात चांगली मागणी आहे. त्यापासून त्यांनी यावर्षी ५ लाख ५० हजार रुपयांना व्यापाऱ्याला बाग विक्री केली आहे. यातून त्यांना पहिल्याच वर्षी चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळाले आहे.