Latur News: उन्हाळ्यात कूल खादीला फुल्ल प्रतिसाद; नॅपकिन व हातरुमालांना सर्वाधिक मागणी; मराठवाड्यातील १५ केंद्रांमध्ये विक्रीत वाढ

औसा: उन्हाळ्यात कॉटनच्या नॅपकिन (गमचा) व हातरुमालांना मोठी मागणी वाढत असून, खादी वस्त्रांकडे ग्राहकांचा कल झपाट्याने वाढत आहे. मराठवाड्यात खादीच्या वस्त्रांचे उत्पादन व विक्री करणारी केंद्र शासनाच्या अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग आयोग मान्यताप्राप्त मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समिती या संस्थेच्या उत्पादन व विक्रीतही लक्षणीय वाढ नोंदवली जात आहे..समितीचे सचिव ॲड. ईश्वरराव भोसीकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तिरंगा ध्वज, सुती खादीचे टॉवेल, नॅपकिन, हातरुमाल, शर्टिंग, कोटिंग, चादरी, सतरंजी आदी वस्त्रांचे वार्षिक उत्पादन सुमारे दोन कोटी रुपयांच्या आसपास असून विक्री साडेचार कोटी रुपयांपर्यंत पोचते..खादी वस्त्रनिर्मितीची प्रक्रिया पूर्णतः पारंपरिक असून, कापसापासून सूत कातणे (चरखा) आणि हातमागावर विणकाम या पद्धती आजही कायम आहेत. आधुनिकतेच्या लाटेतही या प्रक्रियेत फारसा बदल झालेला नाही. मात्र, गेल्या १५ ते २० वर्षांत खादी वस्त्रांच्या विक्रीत तब्बल दहापट वाढ झाली असली, तरी उत्पादनात अपेक्षित वाढ झालेली नाही. सध्या समितीच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे ३५० महिला कारागीर आणि ५० कर्मचारी कार्यरत असून, वार्षिक उत्पादन अंदाजे २.६३ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. विक्री मात्र चार कोटी रुपयांच्या पुढे जाते, असे अध्यक्ष डॉ. हंसराज वैद्य यांनी सांगितले.."सध्या तरुणाईत खादी वापरण्याची क्रेझ वाढत असून, या क्षेत्रात रोजगारनिर्मितीस मोठी संधी आहे. गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणाप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही खादी उत्पादन व रोजगारवाढीसाठी विशेष मदत करणे गरजेचे आहे."- ज्ञानोबा सोळुंके, सुप्रिटेंडेंट, मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग समिती, नांदेड.मराठवाड्यातील केंद्रांमध्ये वस्त्रांना मागणीउन्हाळ्यात मराठवाड्यातील १५ विक्री केंद्रांमध्ये विशेषतः नॅपकिन व हातरुमालांची मोठी मागणी दिसून येत आहे. कर्नाटक-तेलंगणा सीमाभागात 'गमचा' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या नॅपकिनचा वापर डोक्यावर बांधण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. ग्राहक खादी वस्त्रांकडे वळण्यामागे पर्यावरणपूरकता, वाढते प्रदूषण आणि बदलते हवामान हे प्रमुख घटक असल्याचे खादी ग्रामोद्योग भांडार छत्रपती संभाजीनगरचे व्यवस्थापक धर्मा राऊत यांनी सांगितले. खादी कापडाच्या सैल विणीमुळे हवा खेळती राहते. त्यामुळे उन्हाळ्यात थंडावा, हिवाळ्यात ऊब आणि पावसाळ्यात तुलनेने संरक्षण मिळते. तसेच घाम शोषून घेण्याची क्षमता जास्त असल्याने त्वचेस स्वच्छता व ताजेपणा मिळतो.