Kannad Green Education: खातखेडच्या जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांनी फुलवली भाजीपाला परसबाग; प्रत्यक्ष शिक्षणाचा आदर्श उपक्रम

संतोष निकमकन्नड : तालुक्यातील खातखेडा येथील जिल्हा परिषदेच्या नवीन वसाहत शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या आवारात भाजीपाला परसबाग फुलवत एक आदर्श उपक्रम राबविला आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापिका अर्पणा धाटबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी करडई, मुळे, पालक, मेथी, कोथिंबीर, आंबट चुका आदी विविध भाज्यांची लागवड केली आहे. या उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी रोपांची लागवड, त्यांची निगा, पाणी व्यवस्थापन तसेच भाजी काढणीपर्यंतची सर्व कामे शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतः उत्साहाने पार पाडली..प्रत्यक्ष अनुभवातून शिक्षण घेण्याची संधी मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव निर्माण होत असून आरोग्यदायी आहाराचे महत्त्वही समजत आहे. परसबागेतून मिळालेल्या ताज्या भाज्यांचा उपयोग शाळेतील मध्यान्ह भोजनासाठी करण्यात येत असल्याने विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहारही मिळत आहे. या अभिनव उपक्रमाचे पालक, ग्रामस्थ व शिक्षणप्रेमींनी विशेष कौतुक केले असून हा उपक्रम इतर शाळांसाठी मार्गदर्शक ठरत आहे.."या परसबाग उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिक विकास होत आहे. शिक्षण अधिक आनंददायी, उपयुक्त व जीवनोपयोगी बनत आहे."अर्पणा धाटबळे, मुख्याध्यापिका, जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, खातखेडा (नवीन वसाहत).