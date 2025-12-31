मराठवाडा

Kannad Green Education: खातखेडच्या जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांनी फुलवली भाजीपाला परसबाग; प्रत्यक्ष शिक्षणाचा आदर्श उपक्रम

School Kitchen Garden : खातखेडा येथील जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या आवारात भाजीपाला परसबाग फुलवून प्रत्यक्ष शिक्षणाचा आदर्श घालून दिला आहे. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांमध्ये पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव वाढत असून आरोग्यदायी आहाराचे महत्त्वही अधोरेखित होत आहे.
Students Develop a Thriving Kitchen Garden on School Campus

सकाळ वृत्तसेवा
संतोष निकम

कन्नड : तालुक्यातील खातखेडा येथील जिल्हा परिषदेच्या नवीन वसाहत शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या आवारात भाजीपाला परसबाग फुलवत एक आदर्श उपक्रम राबविला आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापिका अर्पणा धाटबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली विद्यार्थ्यांनी करडई, मुळे, पालक, मेथी, कोथिंबीर, आंबट चुका आदी विविध भाज्यांची लागवड केली आहे. या उपक्रमात विद्यार्थ्यांनी रोपांची लागवड, त्यांची निगा, पाणी व्यवस्थापन तसेच भाजी काढणीपर्यंतची सर्व कामे शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वतः उत्साहाने पार पाडली.

Marathwada
school
Kannad
Green Vegetables
educated unemployed youth

