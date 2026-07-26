मराठवाडा

Khelna Project Palod : खेळणा मध्यम प्रकल्पाच्या पाळूला काटेरी झुडपांचा विळखा; सिंचन व्यवस्थेला धोका, शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

सिल्लोड तालुक्यातील पालोद परिसरातील खेळणा मध्यम प्रकल्पाच्या पाळू, कालवा आणि साठवण क्षेत्रात १५ ते २० फुटांपर्यंत वाढलेल्या काटेरी झुडपांमुळे सिंचन व्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे. तातडीने साफसफाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
Khelna Medium Irrigation Project bund overgrown with thorny bushes farmers demand immediate cleaning in Sillod

Khelna Medium Irrigation Project bund overgrown with thorny bushes farmers demand immediate cleaning in Sillod

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राहुल पारवे

पालोद : सिल्लोड तालुक्यातील पालोद परिसरातील महत्त्वाच्या खेळणा मध्यम प्रकल्पाच्या पाळू, कालवा व साठवण क्षेत्राला १५ ते २० फुटांपर्यंत वाढलेल्या काटेरी झुडपांनी आणि मोठ्या झाडांनी अक्षरशः विळखा घातला आहे. अनेक वर्षांपासून साफसफाई न झाल्याने पाळूचे जंगलात रूपांतर झाले असून सिंचन विभागाच्या निष्क्रियतेवर शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

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