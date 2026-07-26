Khelna Project Palod : खेळणा मध्यम प्रकल्पाच्या पाळूला काटेरी झुडपांचा विळखा; सिंचन व्यवस्थेला धोका, शेतकऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

राहुल पारवे पालोद : सिल्लोड तालुक्यातील पालोद परिसरातील महत्त्वाच्या खेळणा मध्यम प्रकल्पाच्या पाळू, कालवा व साठवण क्षेत्राला १५ ते २० फुटांपर्यंत वाढलेल्या काटेरी झुडपांनी आणि मोठ्या झाडांनी अक्षरशः विळखा घातला आहे. अनेक वर्षांपासून साफसफाई न झाल्याने पाळूचे जंगलात रूपांतर झाले असून सिंचन विभागाच्या निष्क्रियतेवर शेतकऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे..खेळणा प्रकल्पावर पालोदसह परिसरातील अनेक गावांची शेती अवलंबून आहे. मात्र पाळूवर वाढलेल्या काटेरी बाभळी, दाट झुडपे आणि मोठमोठ्या वृक्षांमुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह बाधित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. भविष्यात पाळूच्या सुरक्षिततेसह पाणी साठवण आणि सिंचन व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..स्थानिक शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा सिंचन विभागाकडे लेखी व तोंडी तक्रारी करूनही अधिकारी केवळ पाहणीच्या आश्वासनावर वेळ मारून नेत असल्याचा आरोप केला आहे. प्रत्यक्षात साफसफाईसाठी कोणतीही मोहीम राबविण्यात आलेली नाही. पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही परिस्थिती अधिक धोकादायक ठरू शकते, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे..शेतकऱ्यांनी १५ ते २० फुटांपर्यंत वाढलेली काटेरी झुडपे आणि झाडे तातडीने हटवून पाळू व कालव्यांची संपूर्ण साफसफाई करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.."खेळणा प्रकल्पाचा पाळू अनेक वर्षांपासून साफसफाईअभावी काटेरी झुडपे व मोठ्या झाडांनी व्यापला आहे. वारंवार तक्रारी करूनही सिंचन विभागाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. हा प्रकल्प शेतकऱ्यांची जीवनवाहिनी आहे. प्रशासनाने तातडीने झाडे हटवून पाळूची साफसफाई करावी, अन्यथा शेतकऱ्यांच्या वतीने आंदोलन करण्यात येईल."मच्छिन्द्र पालोदकर, उपसरपंच पालोद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.