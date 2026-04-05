Latur News: किल्लारी परिसरात वीजतारांची चोरी; २३ हजार मीटर तार लंपास; दोन महिन्यांपासून सत्र

किल्लारी: महावितरणच्या किल्लारी शाखा-१ अंतर्गत शेती फिडरवरील लघुदाब वाहिनीच्या तारांची मोठ्या प्रमाणावर चोरी होत असल्याचे गंभीर प्रकरण उघड झाले आहे. महिनाभरात १६ ठिकाणी चोरीच्या घटना घडून सुमारे २३ हजार मीटर तार लंपास करण्यात आल्या आहेत..जानेवारी-फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान जुने व नवीन किल्लारी, येळवट, नदीहत्तरगा, तळणी व कारला परिसरातील विविध रोहित्रांशी संबंधित भागांत ही चोरी झाली. काही ठिकाणी ७०० ते २६०० मीटरपर्यंत तार चोरी झाल्याची नोंद आहे..या घटनांमुळे शेती फिडरवरील वीजपुरवठा खंडित झाला असून, शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे..याप्रकरणी किल्लारी पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल झाले असून, चोरट्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके कार्यरत आहेत. महावितरणकडूनही संवेदनशील ठिकाणी देखरेख वाढविण्यात येत आहे. आरोपींना तातडीने अटक करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.."चोरी गेलेल्या ठिकाणातील सात रोहित्रांवरील वीजपुरवठा नवीन तारा ओढून सुरू करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांनीदेखील दक्षता घेऊन काही संशयास्पद हालचाली आढळून आल्यास तत्काळ महावितरण कार्यालयाला व पोलिसांना माहिती द्यावी."- व्यंकटेश जोशी, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत वितरण कंपनी, किल्लारी शाखा