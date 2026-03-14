Latur Highway Safety Issue: किल्लारी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघाताचा धोका वाढला; संरक्षणभिंत व पथदिव्यांची नागरिकांची मागणी

किल्लारी: लातूर-कलबुर्गी महामार्गावर किल्लारी येथे लावण्यात आलेले पथदिवे अनेक दिवसांपासून बंद अवस्थेत आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या वेळी अंधारामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे.किल्लारी येथे लातूर-कलबुर्गी महामार्गावरील श्रीराम मंदिर ते ग्रामीण रुग्णालय या तीन किलोमीटर अंतरामध्ये अनेक दिवसांपासून पथदिवे बंद आहेत. त्यात काही ठिकाणी खांब तुटून आडवे पडलेले आहेत..त्यामुळे वाहनचालकांना रात्रीच्या वेळी मार्गक्रमण करताना मोठा धोका निर्माण होत आहे. विशेषतः दुचाकीस्वारांना समोरचे स्पष्ट दिसत नाही. त्यामुळे या ठिकाणी अपघात होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत.सकाळी पोलिस भरतीसाठी सराव करणारे विद्यार्थी, युवक, मॉर्निंग वॉकिंगसाठी ज्येष्ठ नागरिक महामार्गाच्या बाजूने जातात. त्यांनाही या अंधारामुळे अपघाताचा धोका वाढला आहे. सर्व्हिस रोड व राष्ट्रीय महामार्गादरम्यान छोटी भिंत किंवा लोखंडी रेलिंग गरजेची आहे..किल्लारी मोठे व्यापारी केंद्रकिल्लारी हे परिसरातील महत्त्वाचे बाजारपेठेचे ठिकाण आहे. सुमारे २५ किलोमीटर परिसरातील जवळपास ५० गावांमधील ग्रामस्थ आपला व्यवहार करण्यासाठी किल्लारी येथे येत असतात. येथे ग्रामीण रुग्णालय, पोलिस ठाणे, विविध राष्ट्रीयीकृत व खासगी बँका, शाळा-महाविद्यालये तसेच इतर अनेक शासकीय व खासगी कार्यालये असल्यामुळे दिवसभर या मार्गावर रहदारी असते..काही पथदिवे सुरू-बंदया महामार्गावरील सुरू असलेले काही पथदिवे रात्री सात वाजता सुरू होतात, मात्र रात्री अकरा वाजता बंद होतात. ते पथदिवे सायंकाळ होण्यापूर्वी सुरू व्हावेत. जेणेकरून अपघात होणार नाहीत. तसेच रात्री उशिरा बंद करावेत. याशिवाय मार्गावर रिफ्लेक्टर बसविणेही गरजेचे आहे. ग्रामीण रुग्णालयामुळे रुग्ण तसेच नातेवाइकांची वर्दळही या ठिकाणी असते.."राष्ट्रीय महामार्गावर खांब तुटून पडला आहे. वायर उघडे पडलेले आहेत. त्यामुळे अपघाताचा धोका आहे. या ठिकाणी नवीन खांबही बसवावा, तसेच पथदिवे सुरू करावेत."- शरण निंबाळे, ग्रामस्थ, किल्लारी"किल्लारी येथील राष्ट्रीय महामार्गावर सायंकाळनंतर अंधार पसरतो. त्यामुळे सायंकाळी सहा ते सकाळी सहापर्यंत पथदिवे सुरू असावेत. पथदिवे सुरू केल्यास संभाव्य अपघात कमी होतील."- गणेश पाटील, ग्रामस्थ, किल्लारी.