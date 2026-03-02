Beed Holi Tradition: शहिदांच्या स्मृतींना उजाळा देणारी किल्लेधारूरची पारंपरिक होळी; सलग पाच दिवस पेटत राहते होळी

ईश्वर खामकर(बीड)किल्लेधारूर : देशासाठी बलिदान देणाऱ्या शहिदांच्या त्यागाला अभिवादन करणारी आगळीवेगळी परंपरा किल्लेधारूर शहरात दरवर्षी जपली जाते. राजपूत समाजाच्या वतीने अनेक पिढ्यांपासून साजरी केली जाणारी ही होळी धूलिवंदनापासून सुरू होऊन रंगपंचमीपर्यंत तब्बल पाच दिवस अखंड पेटती ठेवली जाते..धार्मिक श्रद्धा, ऐतिहासिक स्मृती आणि सामाजिक ऐक्य यांचा संगम या उत्सवात पाहायला मिळतो. होळीच्या दिवशी सायंकाळी विधिवत पूजा करून मंत्रोच्चारात होळीला अग्नी दिला जातो. या क्षणापासून सुरू होणारी ही ज्वाला पाच दिवस विझू दिली जात नाही. दुसऱ्या दिवसापासून कटघरपुरा ते हनुमान चौक या मुख्य मार्गावर दररोज दुपारी चाचर सामुदायिक फेरी काढली जाते..Latest Marathi News Update : राज्यासह देशात दिवसभरात काय काय घडलं? वाचा एका क्लिकवर....ढोलकी, झांज, टाळ यांच्या तालावर समाजाच्या परंपरा आणि शौर्यगाथा सांगणारी गीते गायली जातात. रंगांची उधळण करत सारा परिसर उत्साहाने व रंगाने न्हाऊन निघतो.विशेष म्हणजे रात्रीदेखील चाचर काढली जाते, मात्र त्या वेळी रंगांची उधळण न करता केवळ पारंपरिक गीते सादर केली जातात. वातावरणात एक वेगळीच भावुकता आणि आदराची भावना दाटून येते. बाहेरगावी नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त गेलेले गावकरीही या पाच दिवसांसाठी आवर्जून गावी परततात. प्रत्येक घरात गोडधोड पदार्थांची तयारी केली जाते..संध्याकाळी ठंडाईचे आयोजन करून दूध व सुगंधी घटकांनी तयार केलेले पेय सर्वांना दिले जाते. इतर समाजबांधवांनाही निमंत्रित केले जात असल्याने सामाजिक सलोखा अधिक दृढ होतो.इतिहासाच्या पानांत नोंद असलेल्या निझाम राजवटीच्या काळात हकसार संघटनेच्या दहशतीला न जुमानता राजपूत समाजाने ही होळी पेटवून परंपरा अबाधित ठेवली होती. त्या वेळी झालेल्या हल्ल्यांच्या आणि संघर्षांच्या आठवणी आजही वडीलधाऱ्यांच्या कथांमधून जिवंत आहेत. शौर्य, त्याग आणि ऐक्य यांची जाणीव करून देणारी ही पारंपरिक होळी केवळ सण नसून किल्लेधारूरच्या सांस्कृतिक अस्मितेचे आणि शहिदांप्रती कृतज्ञतेचे प्रतीक आहे..पाच दिवसांचे धुलिवंदन हे अनेक वर्षांची परंपरा असून या सणानिमित्त सर्व समाज बांधव एकत्रित येऊन शहिदांच्या स्मृतीस उजाळा देतात। पाच दिवस चाचर चालते या सणाच्या निमित्त धारूर शहराचा शहिदांचा इतिहास आहे.डॉ स्वरूपसिंह हजारी.Latest Marathi News Live Update : देश आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर.◆चाचरनंतर जावयाची मिरवणूकचाचर संपल्यानंतर जावयाला शोधून गाढवावर बसवून कटघरात मिरवणूक काढण्यात येते. रंग लावून नंतर सासऱ्याच्या घरी नेऊन नवे कपडे घालतात. दुपारनंतर ज्यांचा रंग असतो त्यांच्या घरी थंडाईचा कार्यक्रम असतो, या कार्यक्रमास सर्व समाजबांधवांना बोलावले जाते. सामाजिक एकतेचा मोठा संदेश देणारा येथील ऐतिहासिक होळी उत्सव शहराच्या वैभवात भर टाकणारा आहे..◆पाच दिवसांची होळी: होळी पेटवल्यापासून ते रंगपंचमीपर्यंत पाच दिवस रंगांचा व चाचरीचा उत्सव चालतो◆ऐतिहासिक चाचर :या काळात सांस्कृतिक व ऐतिहासिक गीते (चाचर) गात शहरभर मिरवणूक काढली जाते◆शहिदांना अभिवादन : 'पापासिंगने नाम कियाएक धर्मवीर बलिदान हुआ' अशी स्फूर्तीची गाणी गात शहिदांच्या स्मृतीस अभिवादन केले जाते◆राजपूत समाज:धारूरमधील राजपूत समाज या उत्सवाचे मुख्य आयोजक आहेत◆चाचर : दुपारी व सायंकाळी वाजत-गाजत काढल्या जाणाऱ्या चाचरी (गाणी) हे या उत्सवाचे प्रमुख आकर्षण आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.