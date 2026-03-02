मराठवाडा

Beed Holi Tradition: शहिदांच्या स्मृतींना उजाळा देणारी किल्लेधारूरची पारंपरिक होळी; सलग पाच दिवस पेटत राहते होळी

Kille Dharur Holi: देशासाठी बलिदान देणाऱ्या शहिदांच्या त्यागाला अभिवादन करणारी आगळीवेगळी परंपरा किल्लेधारूर शहरात दरवर्षी जपली जाते. राजपूत समाजाच्या वतीने अनेक पिढ्यांपासून साजरी केली जाणारी ही होळी धूलिवंदनापासून सुरू होऊन रंगपंचमीपर्यंत तब्बल पाच दिवस अखंड पेटती ठेवली जाते.
सकाळ वृत्तसेवा
ईश्वर खामकर

(बीड)किल्लेधारूर : देशासाठी बलिदान देणाऱ्या शहिदांच्या त्यागाला अभिवादन करणारी आगळीवेगळी परंपरा किल्लेधारूर शहरात दरवर्षी जपली जाते. राजपूत समाजाच्या वतीने अनेक पिढ्यांपासून साजरी केली जाणारी ही होळी धूलिवंदनापासून सुरू होऊन रंगपंचमीपर्यंत तब्बल पाच दिवस अखंड पेटती ठेवली जाते.

