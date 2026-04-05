Dharur water crisis news: सहा पाणी योजना असूनही धारूरकरांना पाण्यासाठी भटकंती; वीस दिवसांपासून पुरवठा खंडित, ७५ वर्षांच्या आजीचा संघर्ष

किल्लेधारूर : शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा करण्यासाठी सहा स्वतंत्र पाणी योजना अस्तित्वात असूनही प्रत्यक्षात पाण्याचा गंभीर तुटवडा जाणवत आहे. गेल्या वीस दिवसांपासून शहरातील पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला असून अनेक भागांमध्ये २० ते २५ दिवसांच्या अंतरानेच पाणी मिळत आहे.परिणामी नागरिकांची पाण्यासाठी मोठी भटकंती होत आहे नगरपरिषद प्रशासनाने तात्काळ खंडित पाणी पुरवठा सुरळीत करावा..शहराचे माघील काही दिवसंपासून सातत्याने पाणीपुरवठा खंडित झाल्यामुळे नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत असून भटकंती करावी लागत आहे. काही भागांमध्ये महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना दूरवर जाऊन पाणी आणावे लागत आहे तर अनेक कुटुंबे खासगी टँकरवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे आर्थिक भारही वाढला आहे. शहरातील विहिरी व बोअरवेलने तळ गाठल्याने पाणी प्रश्न गंभीर बनला आहे.शहरासाठी आजवर पाणी योजनेवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून विविध पाणी योजना राबवण्यात आल्या आहेत. मात्र या योजनांची योग्य देखभाल, नियोजन आणि अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. वारंवार होणारे तांत्रिक बिघाड, अपुरी दुरुस्ती आणि नियोजनाचा अभाव यामुळे पाणीपुरवठा व्यवस्था कोलमडली आहे..दरम्यान, नुकतेच नगराध्यक्षपदी विराजमान झालेल्या नगराध्यक्षांसमोर शहरातील पाणीप्रश्न सोडवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. नागरिकांनी प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून पाणीपुरवठा सुरळीत करावा, अशी मागणी केली आहे. नियमित वेळापत्रक जाहीर करून त्यानुसार पाणीपुरवठा करावा, तसेच बिघाड त्वरित दुरुस्त करावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शहरातील पाणीप्रश्न आता ऐरणीवर आला असून प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देणे अत्यावश्यक झाले आहे..शहराला माघील काही दिवसांपासून सुरळीत पाणी पुरवठा होत नाही यामुळे पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे याबाबत नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांशी सम्पर्क केला असता लवकर पाणी सुरळीत होईल अशे आश्वासन मिळताहेत तात्काळ खंडित पाणी पुरवठा सुरळीत करावा.रवी गायसमुद्रे (नागरिक).वीस दिवसांपासून पाणी पुरवठा खंडितशहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी आजवर सहा पाणी योजना झाल्या यातील तीन पाणी योजना कार्यान्वित आहेत मात्र या तिन्ही पाणी योजना खंडित असल्याने शहराला सुरळीत पाणीपुरवठा होत नसून परिणामी नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे.