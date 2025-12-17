मराठवाडा

Paranda Crime : अपघाताचा बनाव करून मित्राचा खून; पत्नीच्या फिर्यादीनुसार दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल

पूर्ववैमनस्यातून अपघाताचा बनाव करून मित्राचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार आला समोर.
परंडा (जि. धाराशिव) - पूर्ववैमनस्यातून अपघाताचा बनाव करून मित्राचा खून केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. संबंधिताच्या पत्नीच्या फिर्यादीनुसार पोलिसांनी दोघा संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे.

