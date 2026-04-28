Jalna News: किनगाव-रोहिलागड रस्त्याची दुरवस्था; रस्त्यावर जीवघेणे खड्डे, वेळेचा अपव्यय, वाहनचालकांना मनस्ताप

अंबड: तालुक्यातील अंबड ते डाबरूळ फाटा हा छत्रपती संभाजीनगर, बदनापूर, पाचोड, पैठण, वाकुळणी येथे जाण्यासाठी सर्वांत जवळचा व सोयीचा मार्ग आहे. मात्र, किनगाव ते रोहिलागड या रस्त्याची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. .रस्त्यावर खड्डे की खड्ड्यात रस्ता हेच ग्रामस्थ, वाहनचालकांना कळायला मार्ग नाही. रस्त्याच्या मधोमध तसेच दुतर्फा मोठमोठाले खड्डे पडले आहेत. यामुळे सतत छोट्या-मोठ्या अपघातांचे सत्र सुरूच आहे..या रस्त्यावर वाहन चालविणे म्हणजे वाहन चालकांसाठी जीवघेणी कसरतच बनली आहे. वनीकरण व डोंगर परिसरात तर अक्षरशः रस्त्यावर डांबरीकरणाचा थांगपत्ता नाही. जवळपास तीन किलोमीटरचा रस्ता वनीकरण विभागाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे रखडल्याने वाहनचालकांसह ग्रामस्थांची दळणवळणासाठी कोंडी होत आहे..अंबड शहरातून छत्रपती संभाजीनगरला जाण्यासाठी वाहनचालकांना रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने जामखेड मार्गे वळसा घालून डाबरूळ फाटामार्गेन संभाजीनगरला जाण्यासाठी जास्तीचा वेळ व पैसा खर्च करावा लागत असल्याने मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..लोकप्रतिनिधींनी ही गैरसोय लक्षात घेऊन या रस्त्यांचे तत्काळ डांबरीकरण करण्याची मागणी बद्रीनाथ टकले, बबनराव पाटील, जगदीश टकले, कैलास पाटील, गणेश टकले, अशोक टकले, प्रल्हाद टकले, प्रल्हाद वैद्य, शिवनाथ काळवणे, संदीपान कोळकर, शफी पटेल, नवाज पटेल, कल्याण तारडेसह आदींनी केली आहे.