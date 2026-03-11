Kinwat-Mandwa Cement Road Trouble: किनवट–मांडवा सिमेंट रस्ता पुन्हा चर्चेत; उडणाऱ्या धुळीमुळे नागरिक त्रस्त

किनवट : काम सुरू असतानाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला किनवट–मांडवा मार्गावरील शिवाजीनगर अंडरपास ब्रीज परिसरातील सिमेंट काँक्रीट रस्ता आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. या रस्त्यावरून वाहन चालविताना वाहनचालक व पादचाऱ्यांना अक्षरशः धुळीचा सामना करावा लागत असून, नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे..Sonawade Ghat Road : सोनवडे घाटमार्गाला ‘प र्यावरण’ची मंजुरी; व्याने होणार जनसुनावणी, भूसंपादनानंतरच कामाचा श्रीगणेशा.नुकत्याच पूर्ण झालेल्या या रस्त्यावर बारीक गिट्टी उघडी पडू लागल्याने कामाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वी अरुंद रस्त्यामुळे शिवाजीनगर अंडरपास ब्रीज चर्चेत आला होता. आता मार्ग सुरू झाला असला तरी वाहनांची वाढती वर्दळ आणि उडणारी धूळ यामुळे प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..Free Health Check Up in Kinwat: किनवट महिला दिन कार्यक्रम, मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर, कर्तबगार महिलांचा सत्कार.सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता तयार करताना दर्जेदार साहित्याचा वापर झाला की नाही, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. रेल्वे विभागाची कामे सहसा दर्जेदार मानली जातात; मात्र या ठिकाणी रस्त्याची सद्यस्थिती पाहता कामाच्या गुणवत्तेबाबत शंका उपस्थित होत आहे..या पार्श्वभूमीवर संबंधित कामाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, तसेच रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..उडणाऱ्या धुळीमुळे वाहतुकीस अडथळाशिवाजीनगर अंडरपास परिसरातील रस्त्यावरून वाहने वेगाने धावत असल्याने मोठ्या प्रमाणात धूळ उडत आहे. त्यामुळे दुचाकीस्वार, पादचारी तसेच स्थानिक नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. या भागात पाणी फवारणी व दुरुस्तीची तातडीची गरज असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.