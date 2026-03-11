मराठवाडा

Kinwat-Mandwa Cement Road Trouble: किनवट–मांडवा सिमेंट रस्ता पुन्हा चर्चेत; उडणाऱ्या धुळीमुळे नागरिक त्रस्त

Kinwat-Mandwa Cement Road Controversy: किनवट–मांडवा मार्गावरील शिवाजीनगर अंडरपास ब्रीज परिसरातील सिमेंट रस्ता पुन्हा चर्चेत आला आहे. बारीक गिट्टी उघडी पडल्याने वाहनचालक व पादचाऱ्यांना धुळीचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
किनवट : काम सुरू असतानाच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला किनवट–मांडवा मार्गावरील शिवाजीनगर अंडरपास ब्रीज परिसरातील सिमेंट काँक्रीट रस्ता आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. या रस्त्यावरून वाहन चालविताना वाहनचालक व पादचाऱ्यांना अक्षरशः धुळीचा सामना करावा लागत असून, नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

