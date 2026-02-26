Kinwat News : किनवट तालुक्यात शिक्षण विभागाचा अजब कारभार; प्राथमिक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण ठप्प?

किनवट तालुक्यातील शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. भिशी केंद्रांतर्गत असलेल्या जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांची नेमणूक नांदेड जिल्हा परिषद कार्यालयात मागे एक महीना विज्ञान प्रदर्शनासाठी व आता नियंत्रण कक्षासाठी एक महीना करण्यात आल्याने संबंधित शिक्षक गेल्या दीड ते दोन महिन्यांपासून शाळेत अनुपस्थित असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारामुळे प्राथमिक विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अक्षरशः ठप्प झाल्याचे चित्र आहे..ईस्लापूर भागातील भिशी केंद्रांतर्गत जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत आधीच सुमारे दहा शिक्षकांची कमतरता असल्याची माहिती आहे. अशा परिस्थितीत दहावी-बारावी परीक्षांसाठी येथील शिक्षकांची नेमणूक केल्यामुळे प्राथमिक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर गंभीर परिणाम होत आहे. गेल्या दीड महिन्यांपासून विज्ञान प्रदर्शन व नियंत्रण कक्षात कार्यरत असलेले शिक्षक शाळेत हजर नसल्याने लहान विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे..वर्गशिक्षक नसल्याने अनेक वर्ग वाऱ्यावर असून विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन अध्यापनात खंड पडला आहे. शिक्षणाचा पाया मजबूत होण्याच्या टप्प्यावरच विद्यार्थ्यांचे ज्ञानार्जन थांबले असल्याची पालकांची तक्रार आहे.गेल्या दीड महिन्यांपासून शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांचे झालेले नुकसान शिक्षणाधिकारी कशाप्रकारे भरून काढणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या संदर्भात किनवट गटशिक्षणाधिकाऱ्यांशी मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..एकीकडे ‘कॉपीमुक्त शाळा’ अभियानाचा गाजावाजा; दुसरीकडे प्राथमिक शिक्षणाचा पाया ढासळतोय?जिल्हा प्रशासनाकडून कॉपीमुक्त शाळा अभियान राबवले जात असताना प्राथमिक स्तरावरील शिक्षणच बाधित होत असल्याची विसंगती समोर येत आहे .दहावी-बारावी परीक्षेसाठी प्राथमिक शिक्षकांची नेमणूक – नियमबाह्य प्रकार?प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना माध्यमिक स्तरावरील परीक्षेसाठी अधिकृत मान्यता नसताना अशा नेमणुका कशा केल्या जात आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे..दीड महिन्यांपासून शिक्षण ठप्प; जबाबदारी कोणाची?विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शिक्षण विभाग कोणती उपाययोजना करणार, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी तात्काळ पर्यायी शिक्षकांची नेमणूक करावी, अशी मागणी पालक व स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे..सावरकरनगर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत एकूण पटसंख्या ४५ असून तेथे डेपो टेशन वर एकाच शिक्षकाची नेमणूक केलेली आहे. त्यामुळे येथे विद्यार्थ्यांचे फार मोठे शैक्षणीक नुकसान होत आहे. वारंवार शिक्षण विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिक्षण अधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांना संपर्क करून सुद्धा शिक्षक मिळत नाही.- जगदीप हनवते, पालक इस्लापुर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.