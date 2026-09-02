Bhoom News : ईटच्या सुपुत्राचा राष्ट्रपतींच्या हस्ते राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्काराने गौरव; कौशल्य विकास क्षेत्रातील उल्लेखनीय कार्याची केंद्र सरकारकडून दखल

- धनंजय शेटेभूम - भूम तालुक्यातील ईट गावचे सुपुत्र तथा धाराशिव येथील कै. उद्धवराव दादा पाटील आयटीआय महाविद्यालयात शिल्प निदेशक (कोपा) म्हणून कार्यरत असलेले किरण प्रकाश झरकर यांना केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जाहीर केला आहे. शिक्षक दिनानिमित्त ५ सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते त्यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. आयटीआय शिक्षकाला राष्ट्रीय स्तरावरील हा पुरस्कार मिळाल्याने महाराष्ट्रासाठीही ही अभिमानाची बाब ठरली आहे..किरण झरकर यांचे बालपण ईट येथेच गेले असून, ते स्वातंत्र्य सैनिक कै. देविदासराव झरकर यांचे नातू आहेत. ईट येथील चालक शशि झरकर यांचे ते चुलत बंधू आहेत. सामान्य कुटुंबातून पुढे आलेल्या झरकर यांनी कौशल्य विकास क्षेत्रात आपल्या कार्याचा स्वतंत्र ठसा उमटविला आहे. हजारो प्रशिक्षणार्थ्यांना त्यांनी केवळ विद्यार्थी न मानता त्यांच्या भवितव्याची जबाबदारी स्वीकारून मार्गदर्शन केले आहे..प्रशिक्षणार्थ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून प्रभावी शिक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी ‘स्किल बुक’ या संगणक प्रणालीची निर्मिती केली. कोपा ट्रेडशी संबंधित अभ्याससामग्री, व्हिडिओ, एमसीक्यू, प्रश्नपत्रिका व अन्य शैक्षणिक साहित्य एकाच डिजिटल व्यासपीठावर उपलब्ध करून देणाऱ्या या नवोपक्रमाला भारत सरकारकडून पेटंट मिळाले आहे. त्यांच्या या कार्याची दखल घेत वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, लंडन यांनीही त्यांचा गौरव केला आहे..शिक्षणासोबतच साहित्य क्षेत्रातही त्यांचे योगदान असून, त्यांनी लिहिलेल्या ‘मातृभक्ती’ या पुस्तकाचे नुकतेच दिल्ली येथे प्रकाशन झाले आहे.राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी किरण झरकर दिल्लीला रवाना झाले असून, त्यांच्या या यशाबद्दल ईट ग्रामस्थ, विद्यार्थी, नातेवाईक व शिक्षण क्षेत्रातून त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.