Kiran Mane: मस्साजोगमध्ये किरण माने भावूक; संतोष देशमुखांच्या आठवणी पाहून मन भरून आले, धनंजय देशमुखांना केला ‘भरत’सारखा सलाम

बीड : अभिनेते किरण माने यांनी मंगळवारी (ता. तीन) रात्री मस्साजोग (ता. केज) येथे भेट दिली. दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख यांचे चिरंजीव विराज, पुतणे सत्यजित व बंधू धनंजय देशमुख यांच्याशी संवाद साधला..गावकऱ्यांनी संतोष देशमुख यांच्या स्मृती ज्या अनोख्या पद्धतीनं जपल्या आहेत, ते पाहून मन भरून आले. संतोष यांचे बंधू धनंजय यांना भेटून सगळ्यात जास्त हळवा झालो, अशी भावना माने यांनी व्यक्त केली.माने यांनी मस्साजोगच्या ग्रामपंचायतीत ग्रामस्थांशी चर्चा केली. ''रामायणातल्या सगळ्यात जास्त भावणाऱ्या व्यक्तींपैकी एक म्हणजे भरत..आपला मोठा भाऊ वनवासात गेल्यानंतर त्याच्या सिंहासनावर न बसता त्याच्या विचारांचे रामराज्य चालवणारा लहान भाऊ! आज बहुजनांची नव्वद टक्के घरे भाऊबंदकीने पोखरलेली असताना रामायणातल्या विचारांचा वारसा जपलेल्या या अनोख्या भावाला (धनंजय देशमुख) मनोमन सलाम केला,'' असे त्यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे. .संतोष देशमुख यांना न्याय मिळावा यासाठी जिवाचे रान करणाऱ्या, त्यांच्या मारेकऱ्यांना कठोर शिक्षा व्हावी म्हणून रक्ताचे पाणी करणाऱ्या, या प्रकरणातून लक्ष काढून घ्यावे यासाठी आलेली अनेक आमिषे झुगारून देणाऱ्या या जगावेगळ्या भावाबरोबर मनसोक्त गप्पा मारल्या'', असे त्यांनी म्हटले आहे..''संतोष यांचा पर्यावरणप्रेमाचा, जातिभेदमुक्त समाजाचा, आदर्श गावाचा वारसा गावाने निगुतीने जपलाय. संतोष यांच्या जिगरबाज वैभवीला भेटायची खूप इच्छा होती, पण ती शिक्षणासाठी बाहेर आहे. त्यांच्या मुलाला भेटलो. मध्यरात्रीपर्यंत अनेक गोष्टी बोललो आणि भरल्या मनाने साताऱ्याला यायला निघालो,'' असे माने यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे.