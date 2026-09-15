Parli Vaijnath News : सरकारला जागे करण्यासाठी किसान सभेचा बुधवारी बीड जिल्ह्यात 'रस्ता रोको'चा एल्गार

परळी वैजनाथ - बीड जिल्ह्यासह मराठवाडा आणि राज्याच्या काही भागात दुष्काळाच्या झळा तीव्र झाल्या असून पावसाची तब्बल ५० टक्के तूट निर्माण झाली आहे. एकीकडे नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र वाढत असताना, सरकार मात्र गाढ झोपेत असल्याचे संतापजनक चित्र समोर आले आहे. याच झोपलेल्या आणि असंवेदनशील व्यवस्थेला जागे करण्यासाठी किसान सभेच्या वतीने मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या पूर्वदिनी म्हणजेच १६ सप्टेंबर रोजी किसान सभा बीडच्या वतीने बीड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी तीव्र 'रस्ता रोको' निदर्शने करण्यात येणार आहेत..यंदा पावसाने दडी मारल्याने जिल्ह्यात व मराठवाड्यात भयानक दुष्काळी परिस्थिती ओढवली आहे. सरासरीच्या तुलनेत ५० टक्क्यांहून अधिक पावसाची तूट असल्याने खरिपाचा हंगाम पूर्णपणे करपून गेला आहे. पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न आतापासूनच आ वासून उभा आहे. हातातोंडाला आलेला घास हिरावल्याने शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर या नैराश्येतून शेतकरी आत्महत्यांच्या संख्येत मोठी आणि चिंताजनक वाढ झाली आहे..जिल्ह्यात आणि मराठवाड्यात भीषण परिस्थिती असताना, राज्याचे सरकार मात्र निव्वळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना धीर देण्याऐवजी, सत्ताधारी केवळ आपल्या राजकीय साठमारीत मग्न आहेत. 'मायबाप' म्हणवून घेणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या मरणयातनांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत असल्याची संतप्त भावना आता जनमानसात उसळत आहे. पंचनामे, तातडीची मदत, दुष्काळ जाहीर करणे या सर्वच आघाड्यांवर सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे..बधिर आणि निगरगट्ट झालेल्या सरकारचे कान उघडण्यासाठी किसान सभेने आता रस्त्यावर उतरण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. बुधवार दि १६ सप्टेंबर, 'मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाच्या पूर्वदिनाचे औचित्य साधून किसान सभेकडून बीड जिल्ह्यात ठिकठिकाणी चक्का जाम आणि 'रस्ता रोको' आंदोलन करण्यात येणार आहे. निजामशाहीला उलथवून टाकणाऱ्या याच मराठवाड्याच्या भूमीत आता शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कांसाठी एकजुट होऊन सरकारविरुद्ध महाएल्गार पुकारला असून सरकार बदलण्यात देखील मागेपुढे पाहणार नाही..सरकारने आता तरी एसी केबिनमधून बाहेर पडून शेतकऱ्यांचे अश्रू पुसावेत, अन्यथा हा 'रस्ता रोको' केवळ एक सुरुवात असेल असा सज्जड इशारा किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष कॉ. ऑड. अजय बुरांडे यांनी परळी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला आहे. या पत्रकार परिषदेस किसान सभेचे जिल्हा सचिव कॉ. मुरलीधर नागरगोजे, कॉ. पी. एस. घाडगे, कॉ. भगवान बडे, कॉ. प्रा. खाडे सर, कॉ. पांडुरंग राठोड आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.