Hingoli Sports Reservation: खेळाडूंना घरबसल्या क्रीडा ई-प्रमाणपत्र; शासकीय आरक्षणासाठी जलद सुविधा; एमपीएससीसह सर्व शासकीय भरतीसाठी अनिवार्य ई-प्रमाणपत्र प्रणाली सुरू

हिंगोली: राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना शासकीय व निमशासकीय सेवांमधील पाच टक्के आरक्षणाचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलदगतीने मिळावा, यासाठी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने 'क्रीडा ई-प्रमाणपत्र' ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. पदभरतीसाठी हे क्रीडा ई-प्रमाणपत्र आता अनिवार्य करण्यात आले आहे..महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) तसेच इतर सर्व शासकीय पदभरतीसाठी अर्ज करताना खेळाडूंना या क्रीडा ई-प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे बंधनकारक राहणार आहे. या प्रमाणपत्राशिवाय खेळाडू संवर्गातून अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.ज्या खेळाडूंनी यापूर्वी क्रीडा व युवक सेवा विभागाच्या विभागीय उपसंचालकांकडून प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून घेतली आहे, त्यांनीदेखील शासकीय व निमशासकीय भरतीसाठी अर्ज करताना या प्रणालीद्वारे ई-प्रमाणपत्र तयार करून घेणे आवश्यक आहे..बोगस प्रमाणपत्रांना आळाही प्रणाली ब्लॉकचेन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानावर आधारित असल्याने यात कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप किंवा फेरफार करणे शक्य नाही. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रांना आळा बसणार आहे. खेळाडूने माहिती भरल्यानंतर ती मूळ नोंदींशी जुळल्यास अवघ्या २४ तासांत डिजिटल पडताळणी अहवाल उपलब्ध होतो.प्रत्येक प्रमाणपत्रावर अद्वितीय क्यूआर कोड असेल. तो स्कॅन करून एमपीएससी किंवा पोलिस भरतीसारखे नियुक्ती प्राधिकारी प्रमाणपत्राची सत्यता त्वरित तपासू शकतात..नोंदणीसाठी आवश्यक माहितीनोंदणी करताना आधार संलग्न मोबाइल क्रमांक, वैध ई-मेल आयडी, आधार कार्डाची पीडीएफ प्रत तसेच क्रीडा स्पर्धेत मिळालेल्या प्रावीण्य प्रमाणपत्राची माहिती देणे आवश्यक आहे.पोर्टलवर नोंदणी अनिवार्यअधिकृत स्पर्धांमध्ये प्रावीण्य मिळवलेल्या सर्व खेळाडूंनी क्रीडा विभागाच्याhttps://sports.maharashtra.gov.in/या संकेतस्थळाला भेट देऊन 'आमच्या सेवा'मधील 'पाच टक्के आरक्षण' या टॅबमध्ये जाऊन नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..तक्रारीद्वारे अर्जाची सुविधाज्या खेळाडूंची माहिती अभिलेखात उपलब्ध नसल्याने किंवा तांत्रिक कारणांमुळे प्रणालीवर दिसत नसल्यास त्यांनी support@kridaepramaan.org या ई-मेलवर तक्रार नोंदवावी. तक्रार करताना सहभागी झालेल्या स्पर्धेचे अचूक नाव, वर्ष आणि उपलब्ध क्रीडा प्रमाणपत्राची स्कॅन प्रत जोडणे आवश्यक आहे.