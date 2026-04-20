Pachod News : जिद्द अन् चिकाटीच्या जोरावर 'क्षितीज' बनला खाकी वर्दीचा मानकरी---!

पाचोड - जिद्द, चिकाटी आणि कठोर परिश्रमाच्या बळावर दादेगाव हजारे (ता.पैठण) येथील अल्पभूधारक शेतकऱ्याच्या मुलाने ठाणे शहर पोलिसांत यश मिळवून 'स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या पंखात बळ असेल, तर आभाळही ठेंगणे वाटते' याची प्रचिती दाखवून दिली..दादेगाव हजारे येथील क्षितिज आबासाहेब हजारे याच्या घरची परिस्थिती बेताची, आई- वडीलांसह अवघे कुटूंब शेती करून चरितार्थ चालवत होते. पदवीपर्यंत शिक्षण घेऊनही नोकरी न मिळाल्याने क्षितीज हजारे नेहमी आपल्याला दोष देत असत. निसर्गाच्या भरवशावर पिकणाऱ्या शेतीने कधीच भरभरून न दिल्याने काही झाले तरी आपणांस आता शेतीकामे सोडून नोकरीच करावयाची असा क्षितिज याने मनाशी मनाशी खूणगाठ बांधली, अन् क्षितिज हजारे याने पोलीस दलात भरती होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगले..त्याच्या घरची परिस्थिती बेताची असल्याने अनेक अडचणी समोर होत्या,मात्र त्याचा ध्येय गाठायचेच हा निश्चय पक्का होता. त्याने पोलिस भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध होताच ठाणे शहर पोलिस भरतीसाठी अर्ज करून छ. संभाजीनगर येथे सहा महिन्यासाठी सराव आणि अभ्यास करून क्षितिजने पोलिस भरतीचे मैदान मारले..कोणत्याही मोठ्या अकॅडमीचा अवाजवी खर्च न करता, त्याने स्वतःच्या जिद्दीवर मैदानी चाचणी आणि लेखी परीक्षेची तयारी केली व अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत क्षितिजने १५० पैकी १३२ गुण पटकावून 'खुल्या' प्रवर्गातून यशश्री खेचली.अल्पावधीत मिळवलेले त्याचे हे यश त्याच्या शिस्तबद्ध नियोजनाचा परिणाम असून त्याने आपल्या कष्टाच्या जोरावर हे दैदीप्यमान यश संपादन केले..अल्पभूधारक शेतकरी आबासाहेब हजारे यांच्या कुटुंबातील 'क्षितिज'ची पार्श्वभूमी कोणत्याही शासकीय नोकरीची नसतांनाही त्यांने जिद्द चिकाटी व कठोर परिश्रमाच्या बळावर ठाणे शहर पोलिसांची खाकी वर्दी मिळवून त्याने दुसरा पोलिस होण्याचा बहुमान पटकावला. या यशाबद्दल कुंटुबियाचा आनंद गगनात मावेनासा झाला असून त्याने नावाप्रमाणे 'क्षितिज' गाठल्याने त्याचेवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..क्षितिज आबासाहेब हजारे (नवनियुक्त पोलिस) -'माझ्या आई -वडिलांनी शेतात घाम गाळून मला शिकवलं. त्यांच्या कष्टाचं चीज करायचं हेच माझं स्वप्न होतं. आज पोलीस म्हणून निवड झाल्याचा आनंद शब्दांत सांगता येणार नाही.जिद्द असेल तर परिस्थितीवर मात करता येते, हेच मला सिद्ध करायचं होतं. ते साकार झालं.'