Latur News: समाजातील दुर्बलांच्या उन्नतीची ‘कुलस्वामिनी’!; लातूर शहराच्या अर्थकारणात २५ वर्षांपासून महत्त्वाची भूमिका

लातूर: लातूरमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकातील छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक मदत करण्यासाठी बँकांकडून होणारी अडवणूक, कमी रकमेच्या कर्जासाठी घालावे लागणारे हेलपाटे, त्यातून त्यांची होणारी ससेहोलपट, त्याचा त्यांच्या व्यवसायावर होणारा परिणाम आदी गोष्टी लक्षात घेऊन २५ वर्षांपूर्वी काही तरुण एकत्र आले. .आर्थिक दुर्बल घटकांच्या उन्नतीसाठी काही तरी करू, हा विचार त्यांनी केला. यातून कुलस्वामिनी नागरी सहकारी पतसंस्थेची उभारणी झाली. आता ही पतसंस्था नावारूपाला आली आहे.महाराष्ट्राला सहकार क्षेत्राची मोठी समृद्ध पंरपरा आहे. या परंपरेत भर घालत २००१ मध्ये लातूर येथे कुलस्वामिनी नागरी सहकारी पतसंस्थेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली. एका बँकेच्या निवडणुकीत डावलल्याचे कारण झाले..यातून २५ वर्षांपूर्वी अभिमन्यू पवार (सध्याचे औशाचे आमदार), प्रा. सुहास पाचपुते यांच्यासोबत काही तरुण एकत्र आले. आर्थिक क्षेत्रात काम करून गरिबांची सेवा करावी, या दृष्टीने त्यांनी या पतसंस्थेची स्थापना केली. त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत काम केलेल्या अच्युत देशमुख यांच्या अनुभवाची जोड मिळाली..स्थापनेपासून कुलस्वामिनी पतसंस्थेने शहराच्या अर्थकारणात महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. २५ वर्षांत पतसंस्था हजारो कुटुंबांशी जोडली गेली असून, त्यांच्या परिवाराची सदस्य बनली आहे. सहकार क्षेत्रातील छोटेसे रोपटे म्हणून लावलेल्या या पतसंस्थेचे वटवृक्षात रूपांतर झाले आहे. पतसंस्थेचे अकरा हजारांवर सदस्य बनले आहेत. पारदर्शक व्यवहार, दर्जेदार सेवा यामुळे ही संस्था हजारो ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र ठरली आहे.शहरात नागरी बँकांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यात पतसंस्थेचा निभाव कसा लागणार हा प्रश्न होता..तरीही तरुणांनी धाडस केले. सुरवातीची काही वर्षे अडचणीची गेली. पण, तरुणांनी हार मानली नाही. प्रा. सुहास पाचपुते यांनी पतसंस्थेची सूत्रे हाती घेतली. जुन्या औसा मार्गावर एका लहान जागेत असलेले संस्थेचे कार्यालय औसा मार्गावरील रस्त्यावरील चांगल्या जागेत आणले. ग्राहकांना चांगल्या सेवा देत संपर्क वाढवण्यास सुरवात केली. पाहता पाहता या संस्थेने सहकार क्षेत्रात भरारी घेतली.."लातूरमध्ये पंचवीस वर्षांपासून कुलस्वामिनी पतसंस्था ग्राहक सेवेत आहे. ग्राहकांसाठी वेगवेगळ्या योजना देत तत्पर सेवा दिली जात आहे. लहान व्यावसायिक हेच आमचे ग्राहक आहेत. त्यांच्या उन्नतीसाठीच प्रयत्न करीत आहोत. ग्राहकांचाही विश्वास टिकून असल्याने पतसंस्था प्रगती करीत आहे. वीस लाखांच्या ठेवी सहा कोटींवर गेल्या आहेत. आतापर्यंत एकाच शाखेतून पतसंस्थेने काम केले आहे. पण आता शहराच्या पूर्व भागात विस्तार केला जाणार आहे. त्या भागातील सामान्य ग्राहकांना सेवा देण्याचा प्रयत्न असणार आहे."— प्रा. सुहास पाचपुते,पतसंस्थेचे प्रमुख.