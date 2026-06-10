Jalna: चिखलामुळे वळण रस्ता बनला धोकादायक; कुंभार पिंपळगावातील प्रकार ; वाहनधारकांसह पादचारी नागरिकांचे मोठे हाल

कुंभार पिंपळगाव: रांजणी-कुंभार पिंपळगाव-राजाटाकळी रस्त्यावर कुंभार पिंपळगाव येथील तिरुपती कॉम्प्लेक्स जवळ एका अरुंद पुलाचे काम सुरू आहे. यासाठी पुलाच्या बाजूने वळण रस्ता केलेला आहे..मात्र, पावसामुळे या वळण रस्त्यावर मोठे खड्डे झाले असून या खड्ड्यात पाणी साचून चिखल झाला आहे. यामुळे वाहनधारकांसह पादचाऱ्यांचे हाल होत आहेत.पुलाचे काम होईपर्यंत रस्त्यावर खडी आणि मुरूम टाकून रस्त्याची दुरुस्ती करावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे..Rajya Sabha Election : 'ऑपरेशन कमळ'ची भीती की क्रॉस व्होटिंगचं संकट? राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा मोठा गेम प्लॅन; चार्टर्ड विमानाने 63 आमदारांना हलवले.या रस्त्यावरून रात्रंदिवस मोठी वर्दळ असते. रस्त्यात चिखल झाला आहे. यामुळे दुचाकीस्वार घसरून पडत आहेत, हा मुख्य रस्ता असून लोकांना मोठी अडचण झाली आहे.रस्त्यावरून वाहन चालवताना अपघाताची भीती आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर वळण रस्त्यावर मुरूम टाकण्याची मागणी होत आहे.."पुलाच्या कामासाठी तयार केलेल्या वळण रस्त्याच्या पुलाखाली टाकलेल्या सिमेंट नळ्या पूर्ण बुजलेल्या आहेत. यातून पाणीही जात नाही तर दुसरीकडे पुलाच्या जवळ रोहित्र आणि मोठा खड्डा असल्याने यात वाहन पडून दुर्घटना होण्याची भीती आहे. रात्री या ठिकाणी अंधार असतो. मुरूम टाकून रस्ता रहदारीसाठी खुला करावा."-अंकुश कंटुले, व्यापारी.Beed : गोदावरीत ६० जणांसह बोट उलटली, २० भाविकांना बाहेर काढलं; बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू."सदरील पुलाचे काम पावसाळ्याच्या तोंडावर चालू असून पुलाच्या बाजूने काढलेल्या वळण रस्त्यावर पक्क्या मुरुमाऐवजी माती टाकलेली आहे. त्यामुळे या मातीत पावसाने चिखल झाला असून या चिखलामुळे दुचाकी घसरत आहेत. रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून यात पाणी साचले आहे. पक्का मुरूम टाकून हे खड्डे बुजण्यात यावेत आणि पुलाचे काम तातडीने पूर्ण करावे."-पांडुरंग जाधव, व्यापारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.