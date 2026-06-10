मराठवाडा

Jalna: चिखलामुळे वळण रस्ता बनला धोकादायक; कुंभार पिंपळगावातील प्रकार ; वाहनधारकांसह पादचारी नागरिकांचे मोठे हाल

Diversion Road Turns Risky Due to Mud and Waterlogging: कुंभार पिंपळगाव येथे पुलाच्या कामासाठी तयार केलेला वळण रस्ता चिखल आणि खड्ड्यांमुळे धोकादायक बनला आहे.
Jalna

Jalna

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कुंभार पिंपळगाव: रांजणी-कुंभार पिंपळगाव-राजाटाकळी रस्त्यावर कुंभार पिंपळगाव येथील तिरुपती कॉम्प्लेक्स जवळ एका अरुंद पुलाचे काम सुरू आहे. यासाठी पुलाच्या बाजूने वळण रस्ता केलेला आहे.

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Jalna
Road conditions and repairs