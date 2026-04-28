Jalna News: रखरखत्या उन्हात दुसऱ्यांदा चौदा तास वीज खंडित; कुंभार पिंपळगावासह ३२ गावांतील नागरिकांचे हाल, पिण्याच्या पाण्याचीही अडचण

कुंभार पिंपळगाव: एकीकडे सूर्य आग ओकत असतानाच सोमवारी (ता.२७) घनसावंगी १३२ केव्ही उपकेंद्रातून तातडीच्या कामासाठी सलग चौदा तास वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. यामुळे गावासह परिसरातील ग्रामस्थांनी जीव मुठीत धरून दिवस काढला. दरम्यान, गावातील विविध आरओवरील पाणीही संपल्याने ग्रामस्थांचे मोठे हाल झाले..सोमवारी घनसावंगी १३२ उपकेंद्रावरून तातडीच्या कामासाठी महावितरण कंपनीच्या वतीने सकाळी आठपासून कुंभार पिंपळगाव ३३ केव्ही उपकेंद्रातून गावासह ३२ गावांना होणारा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला. सकाळी आठपासून बंद झालेला वीजपुरवठा रात्री दहापर्यंत सुरळीत झालेला नव्हता..दरम्यान, एकीकडे अंगाची लाहीलाही, उष्णतेची लाट, अधूनमधून ढगाळ वातावरण त्यात सूर्य आग ओकत असताना लोकांनी जीव मुठीत धरून दिवस काढला, विविध बँकांतील व्यवहारही बंद पडले होते. विविध खासगी दवाखान्यातील रुग्णांचे मोठे हाल झाले. काही ज्येष्ठ नागरिकांनाही अस्वस्थ वाटल्याने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. दूध, आइस्क्रीम पार्लरलाही मोठा फटका बसला..ज्युस सेंटर, रसवंतीगृह, काही पेट्रोल पंप वीजपुरवठा नसल्याने बंद झाले तर गावातील अनेक आरओचे पाणी संपल्याने प्लांट बंद होते. पिण्याच्या पाण्यासाठीही लोकांचे हाल झाले. दरम्यान, रात्री दहापर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत झाला नव्हता. दरम्यान, गेल्या सोमवारी वाहिनीच्या दुरुस्तीसाठी बारा तास वीजपुरवठा बंद होता. आठ दिवसांनंतर पुन्हा सोमवारी चौदा तास वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला. एकीकडे तापमानात झालेली प्रचंड वाढ आणि दुसरीकडे सर्वसामान्य लोकांच्या जिवाशी खेळ असा प्रकार सुरू झाला आहे..रात्री उशिरापर्यंत काम सुरूघनसावंगी येथील १३२ उपकेंद्रात नवीन केबल टाकण्याचे काम सकाळी साडेआठपासून सुरू होते. रात्री सातपर्यंत वीजपुरवठा सुरळीत होईल असे महापारेशनच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी कळवले होते, यासाठी २५ ते ३० कर्मचारी रात्री दहानंतरही काम करीत होते. मात्र, तरीही वीजपुरवठा सुरळीत झाला नव्हता. तब्बल चौदा तास वीजपुरवठा खंडित झाल्याने नागरिकांचे मोठे हाल झाले.