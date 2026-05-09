Jalna News: रिकाम्या वाहनांनी रस्ता अरुंद;कुंभार पिंपळगावात वाहतुकीला अडचण, पोलिसांचे दुर्लक्ष

कुंभार पिंपळगाव: रांजणी-कुंभार पिंपळगाव-राजाटाकळी या मुख्य रस्त्यावर अंबड-पाथरी टी पॉइंट, बसस्थानक, अरगडे गव्हाण चौफुली या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी रिकामी वाहने रात्रंदिवस उभी राहतात. त्यामुळे वाहतुकीची मोठी कोंडी होत असून ग्रामस्थांना जीव मुठीत धरून ये-जा करावी लागते..प्रियदर्शिनी बँकेसमोर त्याचप्रमाणे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी जुनी नादुरुस्त वाहने, टेंपो, ट्रॅक्टर, पाण्याचे टँकर व इतर वाहने रात्रंदिवस उभी असतात. यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते.वाहतुकीला शिस्त लागत नसल्याने रस्त्यावर अस्ताव्यास्त लावलेल्या दुचाकींची गर्दी असते. यामुळे अपघाताची भीती असते तर भरधाव वाहनामुळे जीव मुठीत धरून ग्रामस्थांना ये-जा करावी लागते..पोलिसांनी लक्ष देण्याची गरजरस्त्यावर वाहतुकीला अडचण करणाऱ्या वाहनांकडे पोलिसांचा काणाडोळा होत असल्याने रस्त्यावर अनधिकृत वाहनांची मोठी गर्दी होत आहे. याकडे पोलिसांनी लक्ष द्यावे व वाहतुकीला वळण लावावे, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.."कुंभार पिंपळगाव व घनसावंगी येथे मुख्य रस्त्यावर वाहनधारकांनी आपली वाहने रस्त्यावर उभी करू नये. रस्त्यावर वाहने दिसल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल."-जान्हवी शेखर, प्रभारी पोलिस अधीक्षक, घनसावंगी."रस्त्यावर रात्रंदिवस रिकामी वाहने उभी असतात. यामुळे अर्धा रस्ता कायमचा बंद होतो. समोरुन येणारे वाहन दिसत नाही. यामुळे अपघात रोज अपघात होतात. त्यामुळे ही वाहने इतरत्र लावावीत व रस्ता मोकळा करावा . "-रामनाथ राठोड, ग्रामस्थ, कुंभार पिंपळगाव .