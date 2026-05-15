Jalna News: रस्त्यावर गतिरोधक नसल्याने वाढले अपघात; वारंवार मागणी करूनही दुर्लक्ष; कुंभार पिंपळगावकरांचा आंदोलनाचा इशारा

कुंभार पिंपळगाव: अंबड-घनसावंगी-कुंभार पिंपळगाव-आष्टी तसेच रांजणी-कुंभार पिंपळगाव-राजाटाकळी या दोन्ही महत्त्वाच्या रस्त्यांवर अनेक ठिकाणी गतिरोधक नसल्याने अपघातांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. या अपघातांत अनेकांनी जीव गमावला असून काहींना कायमचे अपंगत्व आले आहे. मात्र, संबंधित विभागाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने आता ग्रामस्थांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे..पाचोड-अंबड-घनसावंगी-कुंभार पिंपळगाव-आष्टी हा रस्ता गावातून जात असून या मार्गावर रात्रंदिवस जड वाहनांसह छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, परभणी व जालना दिशेने जाणाऱ्या वाहनांची मोठी वर्दळ असते. रस्ता चांगला झाल्याने वाहनचालक भरधाव वेगाने वाहने चालवतात. या मार्गावर ऊस वाहतूक, वाळूचे टिप्पर तसेच अन्य जड वाहनांचा मोठा गजबजलेला रहदारीचा प्रवाह सुरू असतो..या रस्त्यालगत अनेक ठिकाणी शाळा, महाविद्यालये व वस्ती परिसर असल्याने नागरिकांना, विशेषतः विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत घेऊन रस्ता ओलांडावा लागत आहे. भरधाव वाहनांमुळे आतापर्यंत अनेक अपघात झाले असून काहींना जीव गमवावा लागला आहे. वारंवार मागणी करूनही गतिरोधक बसवण्यात आलेले नसल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. ग्रामस्थांनी संबंधित विभागाने तातडीने गतिरोधक बसवावेत, अन्यथा आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.."गावातून भरधाव वेगाने वाहने धावतात. गावातून जाणाऱ्या दोन्हीही मुख्य रस्त्यांवर गतिरोधक नसल्याने रोज अपघात होतात. याविषयी संबंधित विभागाला निवेदनही दिले आहे. आठ दिवसांत गतिरोधक बसवणे, शाळा, कॉलेजचे फलक लावणे, रबरी स्टिकर, पट्टे मारणे ही कामे झाली नाहीत, तर ग्रामस्थांच्या वतीने आंदोलन करण्यात येणार आहे."-माजेद खान पठाण, ग्रामस्थ, कुंभार पिंपळगाव.या ठिकाणी गतिरोधकांची मागणीअंबड-घनसावंगी-कुंभार पिंपळगाव रस्त्यावरमच्छिंद्रनाथ चिंचोली गावसिंदखेड गावपाडोळी-लिंबोणी गावदेवी दहेगाव फाटाकुंभार पिंपळगाव-तीर्थपुरी फाटाकुंभार पिंपळगाव नूतन वसाहतीछत्रपती संभाजी महाराज चौकाजवळ (टी-पॉइट)सरस्वती भुवन शाळेसमोरमूर्ती फाटा (गोपीचंदनगर)विरेगव्हाण तांडाजांबसमर्थ पाटी व गाव.रांजणी-कुंभार पिंपळगावकुंभार पिंपळगाव पोलिस चौकी (माउली कॉम्प्लेक्सजवळ)आझादनगर (महाराणा प्रताप चौक)गाव ते फाटा रस्ता (बसस्थानक, तिरुपती कॉम्प्लेक्ससमोर)अरगडे गव्हाण चौफुली (मातोश्री कॉम्प्लेक्सजवळ)या मार्गावर गतिरोधक बसवून अपघात रोखावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांची आहे.