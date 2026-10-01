Kunbi Caste Certificate Invalidity Case: कुणबीत जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्यांना आणखी एक धक्का! आता थेट हायकोर्टातच अंतिम सुनावणी होईल

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने कुणबी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आलेल्या प्रकरणांबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने १० ऑगस्ट २०२६ पूर्वी दिलेले अवैधतेचे आदेश विभागीय आयुक्तांकडे अपील करून आव्हान देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा जुन्या प्रकरणांतील याचिकांवर थेट उच्च न्यायालयातच अंतिम सुनावणी होणार आहे. .कोमल पारवे आणि ज्योती दहिहंडे यांची याचिकापरभणी येथील कोमल गंगाधर पारवे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील ज्योती दहिहंडे यांच्या कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रांना जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले होते. या निर्णयाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती..राज्य सरकारने जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या निर्णयांविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची तरतूद लागू केली आहे. त्यामुळे संबंधित याचिकाकर्त्यांनी आपल्या प्रकरणांमध्ये नव्या तरतुदीचा आधार घेत उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेऊन विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागण्याची परवानगी मिळावी, अशी विनंती केली होती..मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ही विनंती मान्य केली नाही. न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याची मुभा देण्यास नकार दिला..२२ जुलैला कायदा, १० ऑगस्टपासून अंमलबजावणीराज्य शासनाने २२ जुलै २०२६ रोजी जात प्रमाणपत्र पडताळणी सुधारणा कायदा अधिसूचित केला होता. या कायद्यातील तरतुदीनुसार विभागीय आयुक्तांना अपिलीय अधिकारी म्हणून अधिकार देण्यात आले. मात्र, या तरतुदीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि विभागीय आयुक्तांची अपिलीय अधिकारी म्हणून नियुक्ती १० ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे करण्यात आली..कोमल पारवे आणि ज्योती दहिहंडे यांच्या प्रकरणातील जात पडताळणीचे निर्णय जुलै २०२६ मधील होते. त्यामुळे नव्याने लागू करण्यात आलेल्या कलम ६-बीचा आधार घेत त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्यासाठी उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागितली होती..मात्र, १० ऑगस्ट २०२६ पूर्वी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने दिलेले अवैधतेचे आदेश नव्या अपिलीय व्यवस्थेखाली विभागीय आयुक्तांकडे आव्हानित करता येणार नसल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे जुन्या प्रकरणांतील याचिका विभागीय आयुक्तांकडे वर्ग होणार नसून, त्यांची अंतिम सुनावणी थेट उच्च न्यायालयातच होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.