Kunjkheda Fire: कुंजखेड्यात गोठ्याला भीषण आग; ५० लाखांचे नुकसान, शंकरपटातील तीन बैल गंभीर भाजले

कन्नड: तालुक्यातील कुंजखेडा येथे मंगळवारी (ता. १३) सकाळी गोठ्याला आग लागून मोठे नुकसान झाले. या आगीत अशफाक कलंदर साहेबवाडा यांच्या मालकीचे गोठ्याचे शेड, युनिकॉर्न मोटारसायकल आणि शेती उपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. तसेच शंकरपटात धावणारे तीन नामांकित बैल गंभीररीत्या भाजले. या घटनेत सुमारे ५० लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...कुंजखेडा येथील साहेबवाडा यांच्या गोठ्याला मंगळवारी सकाळी अचानक आग लागली. काही वेळातच आगीने रौद्र रूप धारण केल्याने गोठ्यात बांधलेले शंकरपटातील तीन बैल आगीच्या विळख्यात सापडले. या आगीत तिन्ही बैल गंभीररीत्या भाजले. परिसरात या बैलांची ओळख असून, त्यांची किंमतही मोठी असल्याचे सांगण्यात येते..आगीची तीव्रता वाढल्याने गोठ्याचे शेड, मोटारसायकल आणि शेतीसाठी वापरण्यात येणारे साहित्य जळून खाक झाले. विजेच्या शॉर्टसर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. मात्र, आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..Farmer Success Story: हळदीला क्विंटलला ३० हजारांचा दर; आष्ट्यातील भगवान बोते यांचे तीन एकरांत १०५ क्विंटल उत्पादन. आगीची माहिती मिळताच ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेत आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आगीचा वेग अधिक असल्याने मोठे नुकसान झाले. घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर बीट जमादार किरण गंडे यांच्यासह पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. नुकसानग्रस्त कुटुंबाला भरपाई मिळण्यासाठी नुकसानीचे मूल्यांकन करण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.