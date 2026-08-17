Parli Vaijnath News : पहिल्या श्रावणी सोमवार निमित्त लाखो भाविक वैद्यनाथाच्या दरबारी

परळी वैजनाथ - यंदाच्या पहिल्या श्रावणी सोमवार निमित्त येथील वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी शिवभक्तांचा जनसागर उसळला. हर हर महादेव, प्रभू वैद्यनाथ महाराज की जय, या जय घोषाने मंदिर परिसर दनाणून गेला. सायंकाळपर्यंत सुमारे दीड लाखावर भाविकांनी श्री वैद्यनाथाचे दर्शन घेतले. रात्रीही मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होती..नागपंचमी व श्रावणी सोमवारी दोन्ही योग एकाच दिवशी आल्याने पहिल्या श्रावणी सोमवार निमित्त येथे दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी पडली होती. महिला भाविकांची संख्या लक्षणीय होती. आज पहाटे चारच्या सुमारास काकडा आरती व रुद्राभिषेक पूजा होऊन प्रभू वैद्यनाथाच्या दर्शनाला सुरुवात झाली. पहाटेपासूनच मंदिर परिसर भाविकांच्या गर्दीने गजबजला होता..भाविकांचे दर्शन सुलभ व्हावे म्हणून मंदिरात स्त्री, पुरुष भाविकांसाठी वेगवेगळ्या दर्शन रांगा केल्या होत्या. शिवाय शंभर रुपये देणगी देऊनही विशेष दर्शन पासची सोय देवस्थान संस्थेने केली होती. सायंकाळपर्यंत सुमारे दीड लाखावर भाविकांनी प्रभुवैद्यनाथाचे दर्शन घेतले. शिवपिंडीस बेलफुल, तांदळाची शिवमुठ अर्पण केली. तसेच दही, दूध, जल अनेक भाविकांनी अर्पण केले. याशिवाय शेकडो भाविकांनी प्रभुवैद्यनाथाची अभिषेक पूजाही केली.आमदार धनंजय मुंडे यांनी श्रावणी सोमवार निमित्त प्रभू वैद्यनाथाचे दर्शन घेतले..दरम्यान, श्री मुंडे अध्यक्ष असलेल्या नाथ प्रतिष्ठानच्या वतीने श्रावणी सोमवार निमित्त वैद्यनाथ मंदिर सुमारे 30 क्विंटल फुलांनी सजवण्यात आले होते. यामुळे मंदिराचे वैभव अधिकच देखणे झाले होते. या प्रतिष्ठानच्या वतीने मंदिर परिसरात भाविकांना प्रसादाचे वाटपही केले. श्रावणानिमित्त वैद्यनाथ मंदिरावर आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे मंदिर परिसरात सर्वत्र या रोषणाईचा झगमगाठ दिसतो आहे..सायंकाळी रिमझिम पावसातही दर्शन रांगेत भाविकांची गर्दी कायम होती. येथे दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मंदिर व परिसरात दर्शनाची चोख व्यवस्था करण्यात आली. सुमारे शंभरावर सीसीटीव्ही कॅमेरे मंदिर परिसरात लावण्यात आले आहेत. दर्शन व्यवस्थेसाठी मंदिरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. दर्शन व्यवस्था चोख व्हावी म्हणून देवस्थान संस्थेचे विश्वस्त राजेश देशमुख,प्रा. बाबा देशमुख व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले..मंदिर परिसरातील विविध शिव मंदिरात जाऊन शिवभक्तांनी शिवपूजा केली. श्रावणानिमित्त लातूर, परभणी,हिंगोली, नांदेड आदि जिल्ह्यातून अनेक कावड यात्रा येथे दाखल झाल्या. यामुळे परळीचे रस्ते शिवनामाच्या जयघोषाने दुमदुमले होते. परळी परिसरातील श्री सोमेश्वर, रत्नेश्वर, केदारनाथ, मलिकार्जुन पाप नाथेश्वर, नागनाथ आदी शिव मंदिरात जाऊन अनेक भाविकांनी दर्शन घेऊन पूजा केली. शहरातील वैद्यनाथ मंदिर मार्गावर बेलफुल प्रसादाची अनेक दुकाने थाटली गेली होती. हजारो रुपयांची उलाढाल यावेळी झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.