Parli Vaijnath News : तिसऱ्या श्रावणी सोमवार निमित्त लाखो भाविक वैद्यनाथाच्या दरबारी; दुष्काळाचे सावट दूर होऊ दे, खूप पाऊस पडू दे, म्हणून भाविकाचे प्रभुवैद्यनाथाला साकडे

परळी वैजनाथ - तिसऱ्या श्रावणी सोमवार निमित्त येथील वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनासाठी शिवभक्तांचा जनसागर उसळला. हर हर महादेव, प्रभू वैद्यनाथ महाराज की जय, च्या जय घोषाने मंदिर परिसर दनाणून गेला. 'दुष्काळाचे सावट दूर होऊ दे, खूप पाऊस पडू दे', म्हणून अनेक भाविकांनी दर्शनावेळी प्रभु वैद्यनाथाला साकडे घातले..संकष्ट चतुर्थीव सोमवार एकाच दिवशी आल्याने सायंकाळपर्यंत सुमारे दोन लाखावर भाविकांनी श्री वैद्यनाथाचे दर्शन घेतले. तर काल रविवारीची सुट्टी असल्याने लाखावर भाविकांनी वैद्यनाथाचे दर्शन घेतले गेल्या दोन दिवसात मिळून अडीच लाख भाविकांनी वैद्यनाथाचे दर्शन घेतले. सोमवारी सायंकाळीही मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी होती..श्रावणी सोमवारच्या मुहूर्तावर दर्शन घ्यावे या उद्देशाने रविवारी रात्री दहा वाजल्यापासूनच भावीक दर्शन रांगेमध्ये थांबले होते. आज पहाटे काकडा आरती व रुद्राभिषेक पूजा होऊन प्रभू वैद्यनाथाच्या दर्शनाला सुरुवात झाली. पहाटेपासूनच मंदिर परिसर भाविकांच्या गर्दीने गजबजला होता. भाविकांचे दर्शन सुलभ व्हावे म्हणून मंदिरात स्त्री, पुरुष भाविकांसाठी वेगवेगळ्या दर्शन रांगा केल्या होत्या..शिवाय शंभर रुपये देणगी देऊनही विशेष दर्शन पासची सोय देवस्थान संस्थेने केली होती. सायंकाळपर्यंत सुमारे दोन लाखावर भाविकांनी प्रभुवैद्यनाथाचे दर्शन घेतले. शिवपिंडीस बेलफुल, मुगाची शिवमुठ अर्पण केली. तसेच दही, दूध, जल अनेक भाविकांनी अर्पण केले. याशिवाय शेकडो भाविकांनी प्रभुवैद्यनाथाची अभिषेक पूजाही केली. सोमवारी येथे दिवसभर कडक ऊन होते भर उन्हात भाविक दर्शन रांगेत थांबले होते कडक उन्हामुळे भाविकांची मोठी गैरसोय झाली..तिसऱ्या श्रावणी सोमवार निमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आलेल्या कावड याञेने परळी कडे येणारे रस्ते शिवमय झाले होते. शिवनामाचा गजर, 'प्रभू वैद्यनाथ की जय'च्या घोषणा व ढोल ताशाचा दणदणाट यामुळे परळी शहर व परिसरातील वातावरण भारावून गेले होते.येथीलआमदार धनंजय मुंडे अध्यक्ष असलेल्या नाथ प्रतिष्ठानच्या वतीने श्रावणी सोमवार निमित्त वैद्यनाथ मंदिर सुमारे 30 क्विंटल फुलांनी सजवण्यात आले होते. यामुळे मंदिराचे वैभव अधिकच देखणे झाले होते. शिवाय फुलांचा गंध सर्वत्र दरवळत होता. या प्रतिष्ठानच्या वतीने मंदिर परिसरात भाविकांना प्रसादाचे वाटपही करण्यात आले. देवस्थान ट्रस्टने श्रावणानिमित्त वैद्यनाथ मंदिरावर आकर्षक विद्युत रोषणाई केली आहे..त्यामुळे मंदिर परिसर उजळून निघाला. येथे दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांची गैरसोय होऊ नये म्हणून मंदिर व परिसरात दर्शनाची चोख व्यवस्था करण्यात आली. सुमारे शंभरावर सीसीटीव्ही कॅमेरे मंदिर परिसरात लावण्यात आले आहेत. दर्शन व्यवस्थेसाठी मंदिरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. अडीचशेवर पोलीस कर्मचारी येथे बंदोबस्ताला होते..दर्शन व्यवस्था चोख व्हावी म्हणून देवस्थान संस्थेचे विश्वस्त राजेश देशमुख,प्रा. बाबा देशमुख व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.मंदिर परिसरातील विविध शिव मंदिरात जाऊन शिवभक्तांनी शिवपूजा केली. परळी परिसरातील श्री सोमेश्वर, रत्नेश्वर, केदारनाथ, मलिकार्जुन पापनाथेश्वर, नागनाथ पापदंडेश्वर आदी शिव मंदिरात जाऊन अनेक भाविकांनी दर्शन घेऊन पूजा केली. शहरातील वैद्यनाथ मंदिर मार्गावर बेलफुल प्रसादाची अनेक दुकाने थाटली गेली होती.शिवाय केळी सफरचंद व इतर फळेही रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात विक्रीसाठी होती उपवासामुळे परगावच्या भाविकांनी ती मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली. यातून हजारो रुपयांची उलाढाल यावेळी झाली. दर्शनासाठी खासगी वाहनाने येणाऱ्या भाविकांची संख्या हजारोच्या घरात होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.